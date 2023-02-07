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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Белгородцу передали орден Мужества, вручённый его молодому сыну посмертно

7 февраля 2023, 09:12
Фото: страница Николая Нестерова ВК

Память погибшего военнослужащего почтили в Белгородской области

В честь участника спецоперации в Ломовской школе в Корочанском районе поставили «Парту Героя». На фасаде здания также установлена мемориальная доска, сообщил глава муниципалитета Николай Нестеров.
Сюжет
СВО

В Белгородской области почтили память ещё одного военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. В честь Николая Немыкина в Ломовской школе поставили «Парту Героя» и установили мемориальную доску на фасаде здания.

Ученики, педагоги, родные, представители общественных организаций и военкомата возложили цветы к мемориалу. Отцу военного передали орден Мужества, которым его сына наградили посмертно.

Родился Николай Немыкин в селе Щёлоково Прохоровского района в 1995 году. С 2011 года молодой человек учился в Ломовской школе. Срочную службу белгородец проходил в 2016–2017 годах в должности наводчика колёсных бронетранспортёров.

С 16 июня 2022 года Немыкин отправился служить по контракту. Он был наводчиком мотострелкового отделения.

Погиб парень 25 июня 2022 года в селе Мазановка. Его похоронили 2 сентября 2022 на гражданском кладбище села Новая Слободка.

Фото: страница Николая Нестерова ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Николай Нестеров#Спецоперация#СВО#Школа#Парта героя#Мемориальная доска#Погибший#Военнослужащий#Орден мужества
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