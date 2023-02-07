Белгородцу передали орден Мужества, вручённый его молодому сыну посмертно

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
В Белгородской области почтили память ещё одного военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. В честь Николая Немыкина в Ломовской школе поставили «Парту Героя» и установили мемориальную доску на фасаде здания.
Ученики, педагоги, родные, представители общественных организаций и военкомата возложили цветы к мемориалу. Отцу военного передали орден Мужества, которым его сына наградили посмертно.
Родился Николай Немыкин в селе Щёлоково Прохоровского района в 1995 году. С 2011 года молодой человек учился в Ломовской школе. Срочную службу белгородец проходил в 2016–2017 годах в должности наводчика колёсных бронетранспортёров.
С 16 июня 2022 года Немыкин отправился служить по контракту. Он был наводчиком мотострелкового отделения.
Погиб парень 25 июня 2022 года в селе Мазановка. Его похоронили 2 сентября 2022 на гражданском кладбище села Новая Слободка.