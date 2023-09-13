Семье погибшего на СВО белгородца вручили орден Мужества

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Молодого белгородца Руслава Воинова, погибшего в зоне СВО, наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали его семье.
Боец родился в селе Выезжее Ивнянского района в 2002 году. Его воспитывали мама и бабушка с дедушкой. Последний был участником афганской войны.
После начала спецоперации Воинов заключил контракт и отправился участвовать в боевых действиях. После окончания контракта парень вернулся домой, где спустя время получил повестку по частичной мобилизации. 7 июня белгородец погиб на территории ДНР.
«Руслан стал примером мужества и доблести для будущих поколений. Жизнерадостный, любознательный, улыбчивый, умеющий постоять за себя — таким мы все его запомним», — написал глава Ивнянского района Игорь Щепин на своей странице в соцсети.