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Орден Мужества

Семье погибшего на СВО белгородца вручили орден Мужества

13 сентября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Орден Мужества
В спецоперации 21-летний житель Ивнянского района сначала участвовал как доброволец, а по завершении контракта спустя время получил повестку по частичной мобилизации. Он погиб 7 июня в ДНР. Подробности рассказал глава Ивнянского района Игорь Щепин.

Молодого белгородца Руслава Воинова, погибшего в зоне СВО, наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали его семье.

Боец родился в селе Выезжее Ивнянского района в 2002 году. Его воспитывали мама и бабушка с дедушкой. Последний был участником афганской войны.

После начала спецоперации Воинов заключил контракт и отправился участвовать в боевых действиях. После окончания контракта парень вернулся домой, где спустя время получил повестку по частичной мобилизации. 7 июня белгородец погиб на территории ДНР.

«Руслан стал примером мужества и доблести для будущих поколений. Жизнерадостный, любознательный, улыбчивый, умеющий постоять за себя — таким мы все его запомним», — написал глава Ивнянского района Игорь Щепин на своей странице в соцсети.

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#Белгородская область#Ивнянский район#Гибель#Орден мужества#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация на Украине#Игорь Щепин#Военнослужащий
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