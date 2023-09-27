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Семья погибшего на СВО белгородца получила за него орден Мужества

Семья погибшего на СВО белгородца получила за него орден Мужества

27 сентября 2023, 08:50
Фото: администрация Корочанского района
Церемония проходила в Доме культуры в село Кощеево Корочанского района. Сам военнослужащий погиб 26 марта 2023 года при исполнении воинского долга, сообщили в администрации муниципалитета.

Семья погибшего при выполнении боевых задач получила за него орден Мужества. Церемония по вручению госнаграды проходила в ДК в Корочанском районе.

Родился Якушов в 1974 году. В Кощеево жил с 1994 года. Житель села Виктор Якушов участвовал в спецоперации с октября 2022 года. Рядовой погиб 26 марта 2023 года. Орденом Мужества его наградили посмертно.

Ранее белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО. В память о них открыли мемориальные доски. Первая появилась на здании Веселовской школы, вторая — на фасаде Гредякинской школы в Красногвардейском районе.

Также 13 сентября стало известно, что орден Мужества вручили семье погибшего при выполнении воинского долга жителя Ивнянского района. 21-летний парень погиб в ДНР 7 июня.

Белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО
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#Белгородская область#Корочанский район#Орден мужества#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация#Военнослужащий
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