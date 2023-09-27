Семья погибшего на СВО белгородца получила за него орден Мужества

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Семья погибшего при выполнении боевых задач получила за него орден Мужества. Церемония по вручению госнаграды проходила в ДК в Корочанском районе.
Родился Якушов в 1974 году. В Кощеево жил с 1994 года. Житель села Виктор Якушов участвовал в спецоперации с октября 2022 года. Рядовой погиб 26 марта 2023 года. Орденом Мужества его наградили посмертно.
Ранее белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО. В память о них открыли мемориальные доски. Первая появилась на здании Веселовской школы, вторая — на фасаде Гредякинской школы в Красногвардейском районе.
Также 13 сентября стало известно, что орден Мужества вручили семье погибшего при выполнении воинского долга жителя Ивнянского района. 21-летний парень погиб в ДНР 7 июня.