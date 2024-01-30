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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Бойцы

Сожительниц погибших участников СВО могут признать их жёнами

30 января 2024, 12:05
Фото: 1MI
Бойцы
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Не состоявшие официально в браке с погибшим или пропавшим без вести участником СВО женщины будут получать льготы, сообщается в пресс-службе нижней палаты парламента.
Сюжет
Госдума

По данным законопроекта, супругами смогут признать сожительниц погибших или пропавших без вести участников СВО, если их отношения не были официально зарегистрированы. Сделать это можно будет через суд.

Отметим, что супругами смогут признать только тех, кто совместно проживал не менее трёх лет или не менее одного года, если есть ребёнок и общее хозяйство.

Авторы законопроекта уточняют, что этот закон защитит интересы членов «фактической» семьи военнослужащих и обеспечит финансовую поддержку от государства.

Ранее стало известно, что в порядок выплат семьям участников спецоперации внесут изменения. При назначении выплат будут учитываться члены семьи, которые зарегистрированы по месту жительства в регионах РФ.

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#Общество#Белгородская область#Госдума#Выплаты#Супруги#Белгород#Алина Харина#Семьи
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