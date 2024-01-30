Сожительниц погибших участников СВО могут признать их жёнами

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По данным законопроекта, супругами смогут признать сожительниц погибших или пропавших без вести участников СВО, если их отношения не были официально зарегистрированы. Сделать это можно будет через суд.
Отметим, что супругами смогут признать только тех, кто совместно проживал не менее трёх лет или не менее одного года, если есть ребёнок и общее хозяйство.
Авторы законопроекта уточняют, что этот закон защитит интересы членов «фактической» семьи военнослужащих и обеспечит финансовую поддержку от государства.
Ранее стало известно, что в порядок выплат семьям участников спецоперации внесут изменения. При назначении выплат будут учитываться члены семьи, которые зарегистрированы по месту жительства в регионах РФ.