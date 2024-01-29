Рискуя жизнью: белгородские стоматологи отправятся в зону СВО лечить военных

Мобильный стоматологический комплекс из Белгородской области вновь приедет к российским военнослужащим. Уже завтра, 30 января, в командировку в ДНР отправятся два врача, две медсестры и два водителя. Стоматологи окажут квалифицированную профессиональную помощь военным.