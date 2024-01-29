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Стоматолог

Рискуя жизнью: белгородские стоматологи отправятся в зону СВО лечить военных

29 января 2024, 06:36
Фото: 1MI
Стоматолог

Белгородский стоматологический комплекс отправится в ДНР

30 января лечить зубы военнослужащим отправятся двое врачей, две медсестры и двое водителей. Мобильный стоматологический комплекс для бойцов приобрели в конце 2023 года, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

Мобильный стоматологический комплекс из Белгородской области вновь приедет к российским военнослужащим. Уже завтра, 30 января, в командировку в ДНР отправятся два врача, две медсестры и два водителя. Стоматологи окажут квалифицированную профессиональную помощь военным.

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил медиков и водителей, «которые мужественно, самоотверженно, героически выполняют свои профессиональные обязанности в условиях боевых действий».

Ранее стоматологический комплекс оказал помощь 300 российским военнослужащим. В предыдущий раз вместе с комплексом в зону СВО отправляли 1,5 тонны гуманитарного груза.

Белгородские стоматологи отправятся лечить бойцов в ДНР
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#Белгородская область#Стоматология#Новости Белгорода#ДНР#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Александра Склярова#Мобильный пункт#Стоматологический комплекс
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