Рискуя жизнью: белгородские стоматологи отправятся в зону СВО лечить военных

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Мобильный стоматологический комплекс из Белгородской области вновь приедет к российским военнослужащим. Уже завтра, 30 января, в командировку в ДНР отправятся два врача, две медсестры и два водителя. Стоматологи окажут квалифицированную профессиональную помощь военным.
Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил медиков и водителей, «которые мужественно, самоотверженно, героически выполняют свои профессиональные обязанности в условиях боевых действий».
Ранее стоматологический комплекс оказал помощь 300 российским военнослужащим. В предыдущий раз вместе с комплексом в зону СВО отправляли 1,5 тонны гуманитарного груза.