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Велодорожка

В мэрии ответили, появятся ли велопарковки у ремонтируемых школ в Белгороде

6 февраля 2024, 08:01
Фото: 1MI
Велодорожка

Демидов ответил на вопрос о велопарковках у ремонтируемых школ в Белгороде

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что велопарковки предусмотрены при капитальном ремонте восьми школ. Работы будут выполняться в рамках федерального финансирования.
Сюжет
Школы

В Белгороде собираются отремонтировать ещё восемь школ. Появятся ли возле них по итогам работ велопарковки? Соответствующий вопрос прозвучал от бывшего члена общественного совета при минтрансе региона Константина Кошкина.

Мэр Валентин Демидов ответил, что стоянки для велосипедов сделают. Как пояснил градоначальник, эти работы являются продолжением программы по реконструкции и капитальному ремонту школ.

Градоначальник также предложил Кошкину продолжить работу над концепцией развития велоинфраструктуры. Валентин Демидов поручит организовать рабочую встречу по этому вопросу.

Напомним, что в этом году в областном центре приступят к ремонту восьми школ. Работы по ним должны завершить до 1 августа 2025 года. В общем на эти цели потратят 2,3 млрд рублей.

В Белгороде запланировали капитальный ремонт восьми школ
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#Город#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов#Велопарковки#Капитальный ремонт школ
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