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Школа

В Белгороде запланировали капитальный ремонт восьми школ

5 февраля 2024, 07:52
Фото: 1MI
Школа

В Белгороде отремонтируют восемь школ за 2,3 млрд рублей

Общая сумма, которую потратят на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города, составила более 2,3 млрд рублей. В планах — привести в порядок школы, гимназии и лицей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В Белгороде запланировали капитальный ремонт восьми общеобразовательных учреждений — пяти школ, двух гимназий и лицея. В общем на эти работы потратят свыше 2,3 млрд рублей. Подрядчиков для капремонта ищет городское управление капитального строительства.

В областном центре должны отремонтировать школу № 49 за 353,6 млн рублей. Работы стартуют 1 марта 2024 года и завершатся 1 августа 2025 года.

Лицей № 32 приведут в порядок за 260 млн рублей в аналогичные сроки. Гимназию № 2 должны капитально отремонтировать за 209,7 млн рублей.

Также запланирован ремонт школы № 48 за 354,6 млн рублей, школы № 47 за 330,7 млн рублей, школы № 39 за 329,6 млн рублей, школы № 29 за 226,4 млн рублей, а также гимназии № 5 за 208,1 млн рублей. Сроки работ такие же — с 1 марта текущего года по 1 августа следующего года.

Добавим, что средства на ремонтные работы выделены как из городского и регионального бюджетов, так и из федерального. Подрядчиков определят 15 февраля.

Ранее сообщалось, что на ремонт музыкальной школы в Белгороде потратят 140 млн рублей. Завершить работы по объекту планируют в этом году.

140 миллионов потратят на капремонт детской музыкальной школы в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Капремонт#Образование#Школы#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#УКС
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