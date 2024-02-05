В Белгороде запланировали капитальный ремонт восьми школ

Также запланирован ремонт школы № 48 за 354,6 млн рублей, школы № 47 за 330,7 млн рублей, школы № 39 за 329,6 млн рублей, школы № 29 за 226,4 млн рублей, а также гимназии № 5 за 208,1 млн рублей. Сроки работ такие же — с 1 марта текущего года по 1 августа следующего года.