В Белгороде запланировали капитальный ремонт восьми школ

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
В Белгороде запланировали капитальный ремонт восьми общеобразовательных учреждений — пяти школ, двух гимназий и лицея. В общем на эти работы потратят свыше 2,3 млрд рублей. Подрядчиков для капремонта ищет городское управление капитального строительства.
В областном центре должны отремонтировать школу № 49 за 353,6 млн рублей. Работы стартуют 1 марта 2024 года и завершатся 1 августа 2025 года.
Лицей № 32 приведут в порядок за 260 млн рублей в аналогичные сроки. Гимназию № 2 должны капитально отремонтировать за 209,7 млн рублей.
Также запланирован ремонт школы № 48 за 354,6 млн рублей, школы № 47 за 330,7 млн рублей, школы № 39 за 329,6 млн рублей, школы № 29 за 226,4 млн рублей, а также гимназии № 5 за 208,1 млн рублей. Сроки работ такие же — с 1 марта текущего года по 1 августа следующего года.
Добавим, что средства на ремонтные работы выделены как из городского и регионального бюджетов, так и из федерального. Подрядчиков определят 15 февраля.
Ранее сообщалось, что на ремонт музыкальной школы в Белгороде потратят 140 млн рублей. Завершить работы по объекту планируют в этом году.