Вячеслав Гладков проверил капремонт школы и ход восстановления жилья в Валуйках

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В ходе рабочей поездки по Валуйскому горокругу Вячеслав Гладков проверил, как рабочие исправили недочёты по восстановлению жилья, пострадавшего во время обстрелов. По словам главы региона, на объектах, где работы не велись, уже вышли строители: «Сейчас работы идут вовсю, и жители это подтверждают».
По приглашению одной из семей губернатор побывал в Соболевке на улице Габуния, где проверил как идёт восстановление их дома. Как отметил Вячеслав Гладков, ситуация по этому дому сложная — сейчас там уже восстановлена кровля, периметр дома, тепловой контур, однако остаётся большой объём работы по восстановлению самого жилого помещения. В доме необходимо выполнить внутреннюю отделку. Сейчас на объект завозят материалы.
Кроме того, глава региона проверил, как восстанавливается дом на улице Песчаная в селе Уразово. В настоящий момент рабочие перекрывают летнюю кухню и поправляют фронтон.
Помимо этого, во время рабочей поездки глава региона посмотрел на ход капремонта средней школы №4 в Валуйках. На ремонт было направлено 118 млн рублей. Сейчас в здании строители занимаются отделкой фасада, монтируют утеплители, а также готовятся к нанесению декоративной штукатурки.
Внутри школы работы уже находятся на завершающем этапе. Классы на втором и четвёртом этаже уже отремонтированы, осталось завести мебель. На третьем этаже идёт чистовая отделка.
На первом этаже в спортивном зале рабочие демонтируют старые конструкции. Когда запустят отопление, в зале приступят к черновой отделке. Актовый зал специалисты обшивают гипсокартоном, а в столовой и пищеблоке кладут плитку.
Обратил особое внимание на общий внешний вид столовой. Больше напомнило процедурный кабинет в больнице, чем место, где учатся и обедают дети. Дал распоряжение переложить плитку. Считаю, что каждое помещение должно соответствовать своему назначению как технически, так и эмоционально.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что на объекте ежедневно работают 50 человек. Ремонт идёт в соответствии с графиком. Если оперативная обстановка позволит, то школу планируют запустить к 1 сентября 2024 года, подчёркивает губернатор.
Учреждение ремонтируют в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».