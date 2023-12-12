Вячеслав Гладков проверил капремонт школы и ход восстановления жилья в Валуйках

По приглашению одной из семей губернатор побывал в Соболевке на улице Габуния, где проверил как идёт восстановление их дома. Как отметил Вячеслав Гладков, ситуация по этому дому сложная — сейчас там уже восстановлена кровля, периметр дома, тепловой контур, однако остаётся большой объём работы по восстановлению самого жилого помещения. В доме необходимо выполнить внутреннюю отделку. Сейчас на объект завозят материалы.