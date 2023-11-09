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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Обновлённая Шаховская школа

Гладков рассказал об открытии белгородской школы после капремонта

9 ноября 2023, 08:58
Фото: личная страница Вячеслава Гладова
Обновлённая Шаховская школа
В начале ноября в Белгородской области после капремонта открылась ещё одна школа: обновлённое учреждение находится в Прохоровском районе. О том, что было сделано в ходе работ, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Вчера, 8 ноября, в Прохоровском районе после капитального ремонта открылась Шаховская школа. В настоящий момент в ней обучаются 34 ученика и ещё шесть человек находятся в дошкольной группе.

В ходе ремонтных работ в образовательном учреждении заменили инженерные и коммуникационные сети, кровлю, оконные и дверные блоки. Также были обновлены фасад и отделка помещений, благоустроена и озеленена территория.

Не забыли и про дошколят: для них создали обновлённое образовательное пространство с новой компьютерной техникой и мебелью, современные классы, а также завезли учебное оборудование.

Глава региона отметил, что в этом году порядка 40% школ в Прохоровском районе оказались обновлены.

Мы вкладываем много средств и сил в это направление. Зачем мы это делаем? Чтобы наши школы развивались, чтобы у нас было постоянное и всестороннее развитие. Мы делаем всё для того, чтобы наши дети были успешными, чтобы они реализовались в своих будущих профессиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Обновлённая Шаховская школаОбновлённая Шаховская школа
Обновлённая Шаховская школаОбновлённая Шаховская школа
Обновлённая Шаховская школаОбновлённая Шаховская школа
Обновлённая Шаховская школа
Фото: личная страница Вячеслава Гладова
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