Гладков рассказал об открытии белгородской школы после капремонта

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Вчера, 8 ноября, в Прохоровском районе после капитального ремонта открылась Шаховская школа. В настоящий момент в ней обучаются 34 ученика и ещё шесть человек находятся в дошкольной группе.
В ходе ремонтных работ в образовательном учреждении заменили инженерные и коммуникационные сети, кровлю, оконные и дверные блоки. Также были обновлены фасад и отделка помещений, благоустроена и озеленена территория.
Не забыли и про дошколят: для них создали обновлённое образовательное пространство с новой компьютерной техникой и мебелью, современные классы, а также завезли учебное оборудование.
Глава региона отметил, что в этом году порядка 40% школ в Прохоровском районе оказались обновлены.
Мы вкладываем много средств и сил в это направление. Зачем мы это делаем? Чтобы наши школы развивались, чтобы у нас было постоянное и всестороннее развитие. Мы делаем всё для того, чтобы наши дети были успешными, чтобы они реализовались в своих будущих профессиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области