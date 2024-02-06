Преступность среди юных белгородцев может расти из-за инфовойны и влияния интернета

Ранее редакция Бел.Ру рассказала ещё о двух факторах, которые могут стать причиной роста преступности среди несовершеннолетних. Так, одной из них стали психоэмоциональное напряжение на фоне СВО и жизни в приграничном регионе, т. к. защитные механизмы психики могут стать толчком к совершению преступления. Также в список попало дистанционное обучение.