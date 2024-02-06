Преступность среди юных белгородцев может расти из-за инфовойны и влияния интернета

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как отметил Андрей Мухратов, противостоять информационному воздействию возможно только при сформированной базе и системе ценностей, которыми дети и подростки обладают не в полной мере. Однако при этом их посещение и активность в социальных сетях недостаточно контролируются взрослыми:
«Если школьный интернет — это обязательная контент-фильтрация и работа под контролем педагогов, то интернет без ограничения в домашних условиях может контролироваться только родителями. Просмотр видеороликов, общение в социальных сетях, посещение сайтов с сомнительным контентом, ведение каналов — это иногда не только бесполезная трата времени, но и прямая угроза для несовершеннолетних».
Чиновник сообщил, что усугубляет ситуацию и факт того, что подростки не могут находиться длительное время без коммуникаций. Этот недостаток они и компенсируют общением в сети.
Для контроля и профилактики ситуации рабочая группа и министерство образования Белгородской области предложили усилить мониторинг аккаунтов подростков родителями и педагогами, проводить беседы на тему безопасности в интернете и пользования необходимыми ресурсами, а также уведомить их о существовании интернет-мошенничества во избежание неприятных или опасных ситуаций.
Ранее редакция Бел.Ру рассказала ещё о двух факторах, которые могут стать причиной роста преступности среди несовершеннолетних. Так, одной из них стали психоэмоциональное напряжение на фоне СВО и жизни в приграничном регионе, т. к. защитные механизмы психики могут стать толчком к совершению преступления. Также в список попало дистанционное обучение.