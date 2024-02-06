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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Подростковая преступность

Преступность среди юных белгородцев может расти из-за инфовойны и влияния интернета

6 февраля 2024, 12:19
Фото: 1MI
Подростковая преступность

Белгородский мионбр назвал инфовойну одной из причин роста детской преступности

Продолжаем говорить о причинах роста подростковой преступности, которые представили на оперсовещании. Заместитель министра образования Белгородской области к этому списку добавил бесконтрольное пользование интернетом и информационную войну против России, влияющую на мировосприятие детей, пояснил он.
Сюжет
Дети

Как отметил Андрей Мухратов, противостоять информационному воздействию возможно только при сформированной базе и системе ценностей, которыми дети и подростки обладают не в полной мере. Однако при этом их посещение и активность в социальных сетях недостаточно контролируются взрослыми:

«Если школьный интернет — это обязательная контент-фильтрация и работа под контролем педагогов, то интернет без ограничения в домашних условиях может контролироваться только родителями. Просмотр видеороликов, общение в социальных сетях, посещение сайтов с сомнительным контентом, ведение каналов — это иногда не только бесполезная трата времени, но и прямая угроза для несовершеннолетних».

Чиновник сообщил, что усугубляет ситуацию и факт того, что подростки не могут находиться длительное время без коммуникаций. Этот недостаток они и компенсируют общением в сети.

Для контроля и профилактики ситуации рабочая группа и министерство образования Белгородской области предложили усилить мониторинг аккаунтов подростков родителями и педагогами, проводить беседы на тему безопасности в интернете и пользования необходимыми ресурсами, а также уведомить их о существовании интернет-мошенничества во избежание неприятных или опасных ситуаций.

Профилактика интернет-угроз и информационного воздействия на подростковПрофилактика интернет-угроз и информационного воздействия на подростков
Профилактика интернет-угроз и информационного воздействия на подростков
Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области

Ранее редакция Бел.Ру рассказала ещё о двух факторах, которые могут стать причиной роста преступности среди несовершеннолетних. Так, одной из них стали психоэмоциональное напряжение на фоне СВО и жизни в приграничном регионе, т. к. защитные механизмы психики могут стать толчком к совершению преступления. Также в список попало дистанционное обучение.

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