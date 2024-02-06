Новое уникальное радио может появиться в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По словам Дмитрия Разумова, идея создать новое радио пришла команде проекта во время разработки концепции Белого квартала. По задумке радиостанция будет посвящена истории Белгорода, культуре и достижениям города. Будет играть и музыка — классическая.
Надеемся, у нас получится. Это будет супер-локальный канал. Это будет очень интересно, ведь это будет про нас.
Дмитрий Разумов
Как добавила представитель радиохолдинга Мария Карпенко, программа радиостанции и её контент ещё прорабатываются. Первые передачи могут запустить уже после февраля, но пока на базе уже существующей станции «Радио Вера».
У нас довольно мощная команда, чтобы создать качественный канал о том, как мы любим Белгород.
Мария Карпенко
Женщина призналась, что информации на данный момент ещё мало, но заниматься проектом будут за счёт собственных средств радиохолдинга. Запустить свою собственную станцию на отдельных радиочастотах планируют в конце этого года — после рассмотрения заявки Федеральной конкурсной комиссией Роскомнадзора.