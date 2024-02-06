Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Посвящённое истории радио «Белый квартал» планируют запустить в Белгороде

Новое уникальное радио может появиться в Белгородской области

6 февраля 2024, 08:36
Фото: Нейросеть Kandinsky

Посвящённое истории радио «Белый квартал» планируют запустить в Белгороде

О планах по открытию новой станции, посвящённой истории Белгорода, рассказал во время встречи с журналистами руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов.

По словам Дмитрия Разумова, идея создать новое радио пришла команде проекта во время разработки концепции Белого квартала. По задумке радиостанция будет посвящена истории Белгорода, культуре и достижениям города. Будет играть и музыка — классическая.

Надеемся, у нас получится. Это будет супер-локальный канал. Это будет очень интересно, ведь это будет про нас.
Дмитрий Разумов

Как добавила представитель радиохолдинга Мария Карпенко, программа радиостанции и её контент ещё прорабатываются. Первые передачи могут запустить уже после февраля, но пока на базе уже существующей станции «Радио Вера».

У нас довольно мощная команда, чтобы создать качественный канал о том, как мы любим Белгород.
Мария Карпенко

Женщина призналась, что информации на данный момент ещё мало, но заниматься проектом будут за счёт собственных средств радиохолдинга. Запустить свою собственную станцию на отдельных радиочастотах планируют в конце этого года — после рассмотрения заявки Федеральной конкурсной комиссией Роскомнадзора.

Названа сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший детсад в центре Белгорода сносят ради будущего Белого квартала: фотоГоршки, револьвер, польские медяки: какие сюрпризы скрывал Белый квартал Белгорода?Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
#Общество#Белгородская область#Культура#Музыка#Новости Белгорода#Информация#История#Радио#Белгород#Белый квартал#Классическая музыка#Артем Черненко#Достижения
Подпишитесь
Стало известно, за чей счёт построят Белый квартал в центре Белгорода
Сегодня, 09:04
Будут ли масленичные гулянья в Белгороде в этом году? Отвечает мэр Демидов
Сегодня, 07:49
Ещё один район Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов
Сегодня, 08:22
Нужно было кое-что проверить: в мэрии Белгорода объяснили задержку акции с открытками
Сегодня, 08:14
Белгород потерял сразу десять позиций в рейтинге по качеству общественного транспорта
Сегодня, 09:21
Белгородцы, потерявшие жильё при обстреле, смогут бесплатно получить землю
Сегодня, 10:24