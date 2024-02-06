Новое уникальное радио может появиться в Белгородской области

Женщина призналась, что информации на данный момент ещё мало, но заниматься проектом будут за счёт собственных средств радиохолдинга. Запустить свою собственную станцию на отдельных радиочастотах планируют в конце этого года — после рассмотрения заявки Федеральной конкурсной комиссией Роскомнадзора.