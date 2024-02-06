Фото и видео с места атаки беспилотника под Белгородом опубликовали в Сети

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По словам замглавы губкинской администрации Александра Рощупкина, на месте атаки сейчас находятся все оперативные службы. Подомовой обход уже прошёл, сейчас начинаются восстановительные работы. Ресурсоснабжающие организации осматривают сети — нарушений пока не выявлено.
Люди обеспечены всем необходимым, их жизни ничего не угрожает. Восстановление будет происходит за счёт муниципалитета, соответствующие распоряжения уже даны.
Александр Рощупкин
Произошедшее прокомментировал и глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов. По его словам, в первую очередь сейчас будут закрывать тепловой контур. Лобазнов также порекомендовал губкинцам сохранять бдительность и следить за оперативной информацией.
Напомним, что беспилотник атаковал Губкин ранним утром 6 февраля. Обошлось без пострадавших мирных жителей. Число повреждённых домов выросло до восьми. В домовладениях выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровля.