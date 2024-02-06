Фото и видео с места атаки беспилотника под Белгородом опубликовали в Сети

Произошедшее прокомментировал и глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов. По его словам, в первую очередь сейчас будут закрывать тепловой контур. Лобазнов также порекомендовал губкинцам сохранять бдительность и следить за оперативной информацией.