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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Место атаки беспилотника в Губкине

Фото и видео с места атаки беспилотника под Белгородом опубликовали в Сети

6 февраля 2024, 10:15
Фото: страница Михаила Лобазнова в соцсети
Место атаки беспилотника в Губкине

В Губкинском горокруге рассказали о последствиях атаки беспилотника

Ранним утром 6 февраля Губкин подвергся атаке беспилотника ВСУ. Повреждены дома, из мирных жителей никто не пострадал. Замглавы администрации, секретарь Совета безопасности Александр Рощупкин рассказал подробности с места атаки «Миру Белогорья». Свой комментарий опубликовал и глава Михаил Лобазнов.
Сюжет
СВО

По словам замглавы губкинской администрации Александра Рощупкина, на месте атаки сейчас находятся все оперативные службы. Подомовой обход уже прошёл, сейчас начинаются восстановительные работы. Ресурсоснабжающие организации осматривают сети — нарушений пока не выявлено.

Люди обеспечены всем необходимым, их жизни ничего не угрожает. Восстановление будет происходит за счёт муниципалитета, соответствующие распоряжения уже даны.
Александр Рощупкин

Произошедшее прокомментировал и глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов. По его словам, в первую очередь сейчас будут закрывать тепловой контур. Лобазнов также порекомендовал губкинцам сохранять бдительность и следить за оперативной информацией.

Напомним, что беспилотник атаковал Губкин ранним утром 6 февраля. Обошлось без пострадавших мирных жителей. Число повреждённых домов выросло до восьми. В домовладениях выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровля.

Место атаки беспилотника в ГубкинеМесто атаки беспилотника в Губкине
Место атаки беспилотника в ГубкинеМесто атаки беспилотника в Губкине
Место атаки беспилотника в ГубкинеМесто атаки беспилотника в Губкине
Место атаки беспилотника в ГубкинеМесто атаки беспилотника в Губкине
Место атаки беспилотника в ГубкинеМесто атаки беспилотника в Губкине
Место атаки беспилотника в ГубкинеМесто атаки беспилотника в Губкине
Место атаки беспилотника в Губкине
Фото: страница Михаила Лобазнова в соцсети
Место атаки беспилотника в Губкине
Видео: Мир Белогорья
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