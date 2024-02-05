В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который везли соседям белгородцев

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Грузии задержали груз со взрывчатыми веществами, который везли из Одессы в Воронеж. Предположительно, взрывчатка предназначалась для совершения терактов.
Как сообщает служба госбезопасности Грузии, взрывчатые вещества завезли на территорию страны из Одессы 19 января проездом через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП «Сарпи». Взрывчатку, как оказалось, собирались везти в Воронеж через КПП «Дарьял» на автомобиле, принадлежащем гражданину Украины.
Указано, что к перевозке взрывчатых веществ причастны граждане Грузии, Украины, Армении, но процесс организован украинской стороной. Ведомство также не исключило, что организаторы перевозки могли устроить теракт и в самой Грузии.
В RT пишут, что организатором перевозки был гражданин Украины Андрей Шарашидзе. Общий вес взрывчатки составил 14 кг. В контейнере с нею лежали шесть детонаторов и шесть специальных ключей, уточняет редакция.