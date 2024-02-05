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Украина попыталась переправить взрывчатку в Воронеж через Грузию

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который везли соседям белгородцев

5 февраля 2024, 10:10
Фото: 1MI

Украина попыталась переправить взрывчатку в Воронеж через Грузию

Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который пытались перевезти из Одессы в Воронеж. Предположительно, взрывчатка предназначалась для совершения терактов, пишет ТАСС.

В Грузии задержали груз со взрывчатыми веществами, который везли из Одессы в Воронеж. Предположительно, взрывчатка предназначалась для совершения терактов.

Как сообщает служба госбезопасности Грузии, взрывчатые вещества завезли на территорию страны из Одессы 19 января проездом через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП «Сарпи». Взрывчатку, как оказалось, собирались везти в Воронеж через КПП «Дарьял» на автомобиле, принадлежащем гражданину Украины.

Указано, что к перевозке взрывчатых веществ причастны граждане Грузии, Украины, Армении, но процесс организован украинской стороной. Ведомство также не исключило, что организаторы перевозки могли устроить теракт и в самой Грузии.

В RT пишут, что организатором перевозки был гражданин Украины Андрей Шарашидзе. Общий вес взрывчатки составил 14 кг. В контейнере с нею лежали шесть детонаторов и шесть специальных ключей, уточняет редакция.

В соседнем с Белгородской областью регионе ФСБ предотвратила теракт
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#Происшествия#Воронеж#Украина#Взрывчатка#Грузия#Теракт#Наталья Корявых
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