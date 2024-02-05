В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который везли соседям белгородцев

Как сообщает служба госбезопасности Грузии, взрывчатые вещества завезли на территорию страны из Одессы 19 января проездом через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП «Сарпи». Взрывчатку, как оказалось, собирались везти в Воронеж через КПП «Дарьял» на автомобиле, принадлежащем гражданину Украины.