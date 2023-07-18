Минобороны: Ночью нанесён удар по объектам, где готовились теракты против РФ

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием морского базирования по объектам подготовки терактов против РФ с применением безэкипажных катеров. Удар также нанесли и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Также в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива объёмом порядка 70 тыс. тонн. Оттуда осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Запланированные цели поражены. На объектах зафиксированы пожары и детонация.
Ранее Национальный антитеррористический комитет признал терактом ЧП на Крымском мосту 17 июля. Возбуждено уголовное дело. В результате атаки погибли двое белгородцев — семья из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь серьёзно пострадала. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии под присмотром врачей. Решается вопрос о её переводе на лечение в Москву.