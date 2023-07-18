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Минобороны: Ночью нанесён удар по объектам, где готовились теракты против РФ

18 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
По данным федерального ведомства, Вооружённые силы РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по местам подготовки терактов против РФ.
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СВО

Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием морского базирования по объектам подготовки терактов против РФ с применением безэкипажных катеров. Удар также нанесли и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Также в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива объёмом порядка 70 тыс. тонн. Оттуда осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Запланированные цели поражены. На объектах зафиксированы пожары и детонация.

Ранее Национальный антитеррористический комитет признал терактом ЧП на Крымском мосту 17 июля. Возбуждено уголовное дело. В результате атаки погибли двое белгородцев — семья из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь серьёзно пострадала. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии под присмотром врачей. Решается вопрос о её переводе на лечение в Москву.

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#Таисия Некрасова#Спецоперация#Пострадавшие#Разрушения#Минобороны#Чп#Погибшие#СВО#Крымский мост
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