Минобороны: Ночью нанесён удар по объектам, где готовились теракты против РФ

Ранее Национальный антитеррористический комитет признал терактом ЧП на Крымском мосту 17 июля. Возбуждено уголовное дело. В результате атаки погибли двое белгородцев — семья из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь серьёзно пострадала. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии под присмотром врачей. Решается вопрос о её переводе на лечение в Москву.