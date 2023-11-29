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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Задержание

В соседнем с Белгородской областью регионе ФСБ предотвратила теракт

29 ноября 2023, 12:49
Фото: 1MI
Задержание

Россиянин хотел подорвать военкомат в Воронеже

У мужчины нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Подрыв он должен был совершить по указанию украинских спецслужб. После этого россиянин планировал выехать на Украину. Мужчину задержали, пишет The Moscow Post.
Сюжет
ФСБ

В Воронеже предотвратили теракт: мужчина планировал взорвать военкомат. Подозреваемого задержали, пишет издание со ссылкой на ТАСС.

Известно, что задержанный — гражданин РФ 1986 года рождения. В ФСБ сообщили, что его завербовала одна из украинских террористических организаций. По её указанию мужчина должен был совершить подрыв. У россиянина при обыске нашли компоненты для самодельного взрывного устройства. Помимо этого, установлена его переписка с вербовщиками. После осуществления задуманного мужчина планировал выехать на Украину.

Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту и незаконное изготовление и хранение взрывных устройств. Мужчину заключили под стражу.

Ранее задержали гражданина Украины — за подготовку к диверсионно-террористическому акту в отношении высокопоставленного военнослужащего в Воронеже. Для конспирации он использовал форму курьера одной из служб доставки. До того, как перебраться в Воронеж, задержанный жил в Белгороде.

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