В соседнем с Белгородской областью регионе ФСБ предотвратила теракт

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Воронеже предотвратили теракт: мужчина планировал взорвать военкомат. Подозреваемого задержали, пишет издание со ссылкой на ТАСС.
Известно, что задержанный — гражданин РФ 1986 года рождения. В ФСБ сообщили, что его завербовала одна из украинских террористических организаций. По её указанию мужчина должен был совершить подрыв. У россиянина при обыске нашли компоненты для самодельного взрывного устройства. Помимо этого, установлена его переписка с вербовщиками. После осуществления задуманного мужчина планировал выехать на Украину.
Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту и незаконное изготовление и хранение взрывных устройств. Мужчину заключили под стражу.
Ранее задержали гражданина Украины — за подготовку к диверсионно-террористическому акту в отношении высокопоставленного военнослужащего в Воронеже. Для конспирации он использовал форму курьера одной из служб доставки. До того, как перебраться в Воронеж, задержанный жил в Белгороде.