В соседнем с Белгородской областью регионе ФСБ предотвратила теракт

Известно, что задержанный — гражданин РФ 1986 года рождения. В ФСБ сообщили, что его завербовала одна из украинских террористических организаций. По её указанию мужчина должен был совершить подрыв. У россиянина при обыске нашли компоненты для самодельного взрывного устройства. Помимо этого, установлена его переписка с вербовщиками. После осуществления задуманного мужчина планировал выехать на Украину.