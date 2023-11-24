Сообщения о терактах появились в соседней с Белгородской областью

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В соцсетях анонимные аккаунты публиковали фотографии переписки в мессенджере Telegram: на них неизвестные сообщали о своих планах устроить теракты в школах региона, используя огнестрельное оружие и гранаты. Людей пугали грядущим «очищением» и заверяли, что «будет лучше, чем в Беслане».
Такого рода провокации с целью посеять панику среди населения ранее в октябре фиксировали в Кирове, Костроме, Ярославле, Йошкар-Оле, Саратовской, Мурманской и Воронежской областях. Во всех случаях местные силовики сообщили, что это — фейки.
О ситуации уже высказался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что с помощью таких сообщений и записей злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в России и посеять панику:
Злоумышленники намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые грязные и бесчеловечные методы, спекулируя на детях.
Аналогичную информацию сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области:
Не идите на поводу у злоумышленников, рассылая эти сообщения родным и знакомым.
Также информацию опровергли журналистам ТАСС в правительстве Воронежской области:
Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины.
Стоит отметить, что аналогичный фейк разоблачали в прошлом году: тогда в чатах в мессенджерах и в соцсетях стала распространяться информация о том, что Служба безопасности Украины планирует устроить волну террористических актов в России. Это оказалось ложью.
Таким образом, распространяемая в сетях информация о грядущих терактах не соответствует действительности.
Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.