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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Сообщениями о терактах пытались напугать жителей Воронежской области

Сообщения о терактах появились в соседней с Белгородской областью

24 ноября 2023, 14:01
Фото: Midjourney

Сообщениями о терактах пытались напугать жителей Воронежской области

В социальных сетях Воронежской и Мурманской областей распространялась информация о готовящихся терактах в школах. Это очередной фейк, чтобы запугать людей.
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Соцсети

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях анонимные аккаунты публиковали фотографии переписки в мессенджере Telegram: на них неизвестные сообщали о своих планах устроить теракты в школах региона, используя огнестрельное оружие и гранаты. Людей пугали грядущим «очищением» и заверяли, что «будет лучше, чем в Беслане».

Такого рода провокации с целью посеять панику среди населения ранее в октябре фиксировали в Кирове, Костроме, Ярославле, Йошкар-Оле, Саратовской, Мурманской и Воронежской областях. Во всех случаях местные силовики сообщили, что это — фейки.

О ситуации уже высказался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что с помощью таких сообщений и записей злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в России и посеять панику:

Злоумышленники намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые грязные и бесчеловечные методы, спекулируя на детях.

Аналогичную информацию сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области:

Не идите на поводу у злоумышленников, рассылая эти сообщения родным и знакомым.

Также информацию опровергли журналистам ТАСС в правительстве Воронежской области:

Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины.

Стоит отметить, что аналогичный фейк разоблачали в прошлом году: тогда в чатах в мессенджерах и в соцсетях стала распространяться информация о том, что Служба безопасности Украины планирует устроить волну террористических актов в России. Это оказалось ложью.

Таким образом, распространяемая в сетях информация о грядущих терактах не соответствует действительности.

Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.

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