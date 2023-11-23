Задержанный ФСБ украинский «курьер» жил в Белгороде: что известно об этой истории

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Задержан гражданин Украины 1995 года рождения. По информации ФСБ, он причастен к подготовке диверсионно-террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ в Воронеже.
Сообщается, что действовал молодой человек по заданию украинских спецслужб. Задержанному предстояло узнать адрес проживания российского военнослужащего и убить его — «путём закладки и подрыва взрывного устройства». Для конспирации украинец использовал велосипед и форму курьера одного из сервисов доставки продуктов.
Задержанный признался, что в Россию его забросили в ноябре 2022 года. Сначала он проживал в Белгороде, затем перебрался в Воронеж. Молодой человек рассказал об этом на допросе, соответствующие кадры публикуют федеральные СМИ.
У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, два электродетонатора, поддельный паспорт гражданина РФ. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Однако дело могут переквалифицировать на статью о теракте (ст. 30, ст. 205 УК РФ).
Молодого человека арестовали. Сейчас фигурант даёт признательные показания.