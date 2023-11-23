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Задержание

Задержанный ФСБ украинский «курьер» жил в Белгороде: что известно об этой истории

23 ноября 2023, 07:53
Фото: 1MI
Задержание

ФСБ задержала украинского агента, маскировавшегося под курьера

Сообщается, что украинца забросили в Россию в ноябре минувшего года. Он жил в Белгороде, затем переехал в Воронеж, где получил задание вычислить место жительства высокопоставленного офицера, а затем убить его. Для маскировки мужчина использовал форму курьера одной из служб доставки, сообщили в ФСБ.
Сюжет
ФСБ

Задержан гражданин Украины 1995 года рождения. По информации ФСБ, он причастен к подготовке диверсионно-террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ в Воронеже.

Сообщается, что действовал молодой человек по заданию украинских спецслужб. Задержанному предстояло узнать адрес проживания российского военнослужащего и убить его — «путём закладки и подрыва взрывного устройства». Для конспирации украинец использовал велосипед и форму курьера одного из сервисов доставки продуктов.

Задержанный признался, что в Россию его забросили в ноябре 2022 года. Сначала он проживал в Белгороде, затем перебрался в Воронеж. Молодой человек рассказал об этом на допросе, соответствующие кадры публикуют федеральные СМИ.

У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, два электродетонатора, поддельный паспорт гражданина РФ. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Однако дело могут переквалифицировать на статью о теракте (ст. 30, ст. 205 УК РФ).

Молодого человека арестовали. Сейчас фигурант даёт признательные показания.

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