Задержанный ФСБ украинский «курьер» жил в Белгороде: что известно об этой истории

ФСБ задержала украинского агента, маскировавшегося под курьера

Сообщается, что украинца забросили в Россию в ноябре минувшего года. Он жил в Белгороде, затем переехал в Воронеж, где получил задание вычислить место жительства высокопоставленного офицера, а затем убить его. Для маскировки мужчина использовал форму курьера одной из служб доставки, сообщили в ФСБ.

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