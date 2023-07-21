ФСБ под Белгородом нашла тайник со взрывчаткой

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сотрудники белгородского УФСБ задержали россиянина, который хотел приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Операция прошла в Дубовом Белгородского района. Там же находился тайник с боеприпасами.
Правоохранители установили, что изъяли у фигуранта гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство. Речь об электродетонаторе мгновенного действия типа «ЭДП». Боеприпасы мужчина совместно с неустановленными лицами хотел сбыть на территории РФ.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Мужчине грозит от восьми до 12 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.