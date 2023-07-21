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ФСБ под Белгородом нашла тайник со взрывчаткой

21 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI

В Белгородской области ФСБ задержала пытавшегося купить взрывчатку мужчину

Фигурант уголовного дела планировал вытащить средства поражения из тайника, расположенного в Дубовом в Белгородском районе. Возбуждено уголовное дело, наказание по статье — до 12 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники белгородского УФСБ задержали россиянина, который хотел приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Операция прошла в Дубовом Белгородского района. Там же находился тайник с боеприпасами.

Правоохранители установили, что изъяли у фигуранта гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство. Речь об электродетонаторе мгновенного действия типа «ЭДП». Боеприпасы мужчина совместно с неустановленными лицами хотел сбыть на территории РФ.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Мужчине грозит от восьми до 12 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Происшествия#ФСБ#Боеприпасы#Расследование#Взрывчатка#Тайник#Задержание#Дубовое
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