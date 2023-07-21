ФСБ под Белгородом нашла тайник со взрывчаткой

В Белгородской области ФСБ задержала пытавшегося купить взрывчатку мужчину

Фигурант уголовного дела планировал вытащить средства поражения из тайника, расположенного в Дубовом в Белгородском районе. Возбуждено уголовное дело, наказание по статье — до 12 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении ФСБ.