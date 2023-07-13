ФСБ задержала помогавшего ВСУ трансгендера-активиста

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
ФСБ задержала орловского трансгендера за помощь ВСУ. Его подозревают в госизмене. Ранее уроженка Орловской области сменила пол на мужской. После трансгендер был активистом ЛГБТ-движения и переводил средства на помощь ВСУ, пишет издание со ссылкой на данные пресс-службы ФСБ.
Более того, трансгендер был волонтёром правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо»*, признанного в России иноагентом. Также фигурант дела являлся администратором тематического антироссийского информационного ресурса. Согласно сообщению ведомства, он перевёл деньги на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ.
Следственное подразделение территориального органа безопасности возбудило уголовное дело в отношении задержанного. Речь идёт о госизмене. Следственные действия на текущий момент продолжаются.
*организация признана иноагентом на территории РФ