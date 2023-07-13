ФСБ задержала помогавшего ВСУ трансгендера-активиста

ФСБ задержала орловского трансгендера за помощь ВСУ. Его подозревают в госизмене. Ранее уроженка Орловской области сменила пол на мужской. После трансгендер был активистом ЛГБТ-движения и переводил средства на помощь ВСУ, пишет издание со ссылкой на данные пресс-службы ФСБ.