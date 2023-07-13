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ФСБ задержала помогавшего ВСУ трансгендера-активиста

13 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ задержали сменившую пол уроженку Орловской области за госизмену. Трансгендер переводил деньги для оказания помощи войскам противника. Об этом пишет «Орелtimes».

ФСБ задержала орловского трансгендера за помощь ВСУ. Его подозревают в госизмене. Ранее уроженка Орловской области сменила пол на мужской. После трансгендер был активистом ЛГБТ-движения и переводил средства на помощь ВСУ, пишет издание со ссылкой на данные пресс-службы ФСБ.

Более того, трансгендер был волонтёром правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо»*, признанного в России иноагентом. Также фигурант дела являлся администратором тематического антироссийского информационного ресурса. Согласно сообщению ведомства, он перевёл деньги на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ.

Следственное подразделение территориального органа безопасности возбудило уголовное дело в отношении задержанного. Речь идёт о госизмене. Следственные действия на текущий момент продолжаются.

*организация признана иноагентом на территории РФ

Видео: Орелtimes
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#Наталья Корявых#Орловская область#Уголовное дело#Происшествия#ФСБ#Госизмена#Задержание#Трансгендер#Видео
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