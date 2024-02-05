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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Белгород засыпает снегом

Плюсовая температура и снегопад: как встретил понедельник белгородцев

5 февраля 2024, 06:41
Фото: Bel.ru

Белгород засыпает снегом

Утро понедельника 5 февраля в областном центре выдалось снежным. Осадки синоптики обещают до конца недели. При этом морозно не будет.
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Погода

Первый рабочий понедельник февраля Белгород засыпает снегом. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до конца недели.

Фото: Bel.ru

5 февраля в областном центре будет облачно. Максимально столбик термометра днём покажет 2 градуса тепла. Ветер западный будет дуть со скоростью 6 м/с.

Видео: Bel.ru

Во вторник, 6 февраля, в областном центре столбик термометра покажет 0 градусов, а уже в среду, 7 февраля, воздух прогреется до шести градусов тепла. Возможен дождь.

С четверга, 8 февраля, будет прохладней, но уже к воскресенью температура воздуха вновь будет плюсовой.

Напомним, ранее стало известно, что из-за непогоды в регионе были готовы объявить жёлтый уровень опасности.

Жёлтый уровень опасности готовы объявить в Белгородской области из-за непогоды
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