Плюсовая температура и снегопад: как встретил понедельник белгородцев

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Первый рабочий понедельник февраля Белгород засыпает снегом. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до конца недели.
5 февраля в областном центре будет облачно. Максимально столбик термометра днём покажет 2 градуса тепла. Ветер западный будет дуть со скоростью 6 м/с.
Во вторник, 6 февраля, в областном центре столбик термометра покажет 0 градусов, а уже в среду, 7 февраля, воздух прогреется до шести градусов тепла. Возможен дождь.
С четверга, 8 февраля, будет прохладней, но уже к воскресенью температура воздуха вновь будет плюсовой.
Напомним, ранее стало известно, что из-за непогоды в регионе были готовы объявить жёлтый уровень опасности.