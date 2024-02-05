На одного белгородца в среднем приходится 248 тысяч рублей вкладов в банках

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Белгородская область стала 29-й среди российских регионов в рейтинге по размеру банковских вкладов населения. Объём вкладов на душу населения в регионе на 1 января составил 248,4 тыс. рублей. При этом отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам равняется 5,9. Прирост вкладов по итогам прошлого года составил 16,3%.
Среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область обогнала только Воронежская. Объём вкладов жителей там равняется 267,3 тыс. рублей. В рейтинге соседняя область заняла 24-е место.
Липецкая область стала 49-й со средней суммой вкладов, равной 205,5 тыс. рублей. Курская область оказалась на 51-й строчке с показателем в 201,5 тыс. рублей. Ещё ниже в рейтинге Тамбовская область, где уровень вкладов равняется всего 170,2 тыс. рублей.
Добавим, что объём вкладов физических лиц в России на 1 января 2024 составил 50,7 трлн рублей. Лидером по депозитам стала Москва. В столице на жителя приходится 1,4 млн рублей вкладов.