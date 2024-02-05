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Деньги

На одного белгородца в среднем приходится 248 тысяч рублей вкладов в банках

5 февраля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Деньги

Белгородская область стала 29-й в рейтинге по банковским вкладам населения

В Центральном Черноземье больше сумма оказалась только в Воронежской области, где размер вкладов составил 267,3 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА «Новости». При этом Белгородская область за год показала прирост в 16,3%.

Белгородская область стала 29-й среди российских регионов в рейтинге по размеру банковских вкладов населения. Объём вкладов на душу населения в регионе на 1 января составил 248,4 тыс. рублей. При этом отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам равняется 5,9. Прирост вкладов по итогам прошлого года составил 16,3%.

Среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область обогнала только Воронежская. Объём вкладов жителей там равняется 267,3 тыс. рублей. В рейтинге соседняя область заняла 24-е место.

Липецкая область стала 49-й со средней суммой вкладов, равной 205,5 тыс. рублей. Курская область оказалась на 51-й строчке с показателем в 201,5 тыс. рублей. Ещё ниже в рейтинге Тамбовская область, где уровень вкладов равняется всего 170,2 тыс. рублей.

Добавим, что объём вкладов физических лиц в России на 1 января 2024 составил 50,7 трлн рублей. Лидером по депозитам стала Москва. В столице на жителя приходится 1,4 млн рублей вкладов.

Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Вклады#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Банковские счета
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