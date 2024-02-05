На одного белгородца в среднем приходится 248 тысяч рублей вкладов в банках

Белгородская область стала 29-й в рейтинге по банковским вкладам населения

В Центральном Черноземье больше сумма оказалась только в Воронежской области, где размер вкладов составил 267,3 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА «Новости». При этом Белгородская область за год показала прирост в 16,3%.