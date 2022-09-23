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Белгородцы хранят на банковских счетах более 300 млрд рублей

23 сентября 09:25
Фото: Bel.ru
Сумма накопилась к августу текущего года. Юрлица в регионе хранят на депозитных счетах 88 млрд рублей, индивидуальные предприниматели — 10,2 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России.

Жители Белгородской области хранят на депозитных счетах 305,6 млрд рублей (+9% в сравнении с аналогичной датой прошлого года). Статистику зафиксировали к августу. Около 85% сбережений белгородцев хранится в рублях.

Как отметил замначальника экономического отдела областного отделения Банка России Анатолий Бережной, структура сбережений жителей региона постепенно нормализуется. Весной белгородцы открывали краткосрочные счета по высоким ставкам. Сейчас же жители региона переводят деньги на актуальные счета и долгосрочные вклады.

Белгородские юрлица хранят в банках 88 млрд рублей (+21% в сравнении с началом августа 2021 года), индивидуальные предприниматели — 10,2 млрд рублей (+25%).

В ЦБ напомнили, что с 1 октября на первой странице договора вклада появится таблица с ключевыми условиями: минимальной гарантированной ставкой, периодом начисления повышенных ставок, порядком выплаты процентов и продления вклада и т. д.

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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Центробанк#Вклад
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