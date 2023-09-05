За полгода белгородцы получили более 600 квартир с использованием эскроу-счетов

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
За первую половину 2023 года белгородцы получили 677 квартир с использованием счетов эскроу. За этот период застройщикам было перечислено более 2,8 млрд рублей.
Количество счетов эскроу по состоянию на 1 июля 2023 года увеличилось до 1776. В настоящий момент на счетах аккумулировано почти 7 млрд рублей: за полгода сумма увеличилась на 700 млн рублей.
С 1 июля 2019 года застройщики должны возводить новые дома за счёт собственных средств или банковских кредитов, а деньги граждан привлекать только через счета эскроу. Пока объект не сдан, получить доступ к деньгам дольщиков строители не могут, что позволяет защитить их права. Деньги со счёта эскроу переходят застройщику только после сдачи готового жилья.
Геннадий Крыксин, начальник экономического отдела белгородского отделения Банка России
Кроме того, увеличивается количество строительных объектов, которые финансируют застройщики, а не дольщики, как было ранее. За первое полугодие 2023 года в регионе заключено 30 кредитных договоров между строительными организациями и банками. Общая сумма договоров достигает 12 млрд рублей.