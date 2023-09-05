Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

За полгода белгородцы получили более 600 квартир с использованием эскроу-счетов

За полгода белгородцы получили более 600 квартир с использованием эскроу-счетов

5 сентября 2023, 13:04
Фото: 1MI
За всё время после перехода застройщиков на счета эскроу белгородцы приобрели порядка 3,5 тысячи квартир. Подробной статистикой поделились в пресс-службе регионального отделения Банка России.

За первую половину 2023 года белгородцы получили 677 квартир с использованием счетов эскроу. За этот период застройщикам было перечислено более 2,8 млрд рублей.

Количество счетов эскроу по состоянию на 1 июля 2023 года увеличилось до 1776. В настоящий момент на счетах аккумулировано почти 7 млрд рублей: за полгода сумма увеличилась на 700 млн рублей.

С 1 июля 2019 года застройщики должны возводить новые дома за счёт собственных средств или банковских кредитов, а деньги граждан привлекать только через счета эскроу. Пока объект не сдан, получить доступ к деньгам дольщиков строители не могут, что позволяет защитить их права. Деньги со счёта эскроу переходят застройщику только после сдачи готового жилья.
Геннадий Крыксин, начальник экономического отдела белгородского отделения Банка России

Кроме того, увеличивается количество строительных объектов, которые финансируют застройщики, а не дольщики, как было ранее. За первое полугодие 2023 года в регионе заключено 30 кредитных договоров между строительными организациями и банками. Общая сумма договоров достигает 12 млрд рублей.

Белгородцы оставили на банковских счетах 307 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сдавать деньги не нужно»: белгородский минобр ответил на жалобу об оклейке оконНе работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами«Перевела на ВСУ»: как пожилой белгородец потерял деньги из-за телефонной мошенницы
#Белгородская область#Экономика#Квартиры#Эскроу-счёт#Новое жильё#Александра Склярова#Застройщики
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли белгородскую Козинку: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:36
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
Сегодня, 11:49
Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»
Сегодня, 09:19
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Сегодня, 13:35
При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии
Сегодня, 06:31
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02