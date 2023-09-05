За полгода белгородцы получили более 600 квартир с использованием эскроу-счетов

Кроме того, увеличивается количество строительных объектов, которые финансируют застройщики, а не дольщики, как было ранее. За первое полугодие 2023 года в регионе заключено 30 кредитных договоров между строительными организациями и банками. Общая сумма договоров достигает 12 млрд рублей.