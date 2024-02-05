Белгородец выиграл две из трёх гонок третьего этапа Формулы-4 в Дубае

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Белгородец Никита Бедрин победил в двух из трёх гонок на третьем этапе Арабской Формулы-4. Соревнования проходили в Дубае.
В первом заезде российский пилот обогнал Кина Накамуру-Берту и Диона Говду. В третьей гонке Бедрин снова стал первым. В этот раз гонщик обошёл Киану Аль Азхари.
Напомним, что в марте 2023 года белгородец «откатал» первую гонку на Международной Формуле 3 в Бахрейне. Тогда гонщик занял 17-е место. В июле белгородец впервые завоевал подиум в гонках Формулы 3 в Венгрии. Пилот получил третье место.
В 2017 году Никита Бедрин принимал участие в гонке на Кубке Чемпионов в Италии среди картингистов. Самая большая конкуренция сложилась в детском зачёте Mini, где и участвовал белгородец. По итогам заездов Бедрин завоевал третье место.