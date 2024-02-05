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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Гонки

Белгородец выиграл две из трёх гонок третьего этапа Формулы-4 в Дубае

5 февраля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Гонки

Никита Бедрин выиграл две из трёх гонок в Дубае

Никита Бедрин принял участие в третьем этапе Арабской Формулы-4. Об итогах гонки рассказали в издании «Чемпионат».

Белгородец Никита Бедрин победил в двух из трёх гонок на третьем этапе Арабской Формулы-4. Соревнования проходили в Дубае.

В первом заезде российский пилот обогнал Кина Накамуру-Берту и Диона Говду. В третьей гонке Бедрин снова стал первым. В этот раз гонщик обошёл Киану Аль Азхари.

Напомним, что в марте 2023 года белгородец «откатал» первую гонку на Международной Формуле 3 в Бахрейне. Тогда гонщик занял 17-е место. В июле белгородец впервые завоевал подиум в гонках Формулы 3 в Венгрии. Пилот получил третье место.

В 2017 году Никита Бедрин принимал участие в гонке на Кубке Чемпионов в Италии среди картингистов. Самая большая конкуренция сложилась в детском зачёте Mini, где и участвовал белгородец. По итогам заездов Бедрин завоевал третье место.

Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
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