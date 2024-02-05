Белгородец выиграл две из трёх гонок третьего этапа Формулы-4 в Дубае

Напомним, что в марте 2023 года белгородец «откатал» первую гонку на Международной Формуле 3 в Бахрейне. Тогда гонщик занял 17-е место. В июле белгородец впервые завоевал подиум в гонках Формулы 3 в Венгрии. Пилот получил третье место.