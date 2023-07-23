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Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии

23 июля 2023, 10:12
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Белгородец Никита Бедрин впервые за свою карьеру завоевал подиум на гонках Формулы 3 в Венгрии. Там он занял третье место.

Гонка прошла на автодроме «Хунгароринг», сообщает издание «Советский спорт». Белгородец Никита Бедрин стартовал со второй позиции и долгое время лидировал, но перед последним поворотом его обогнал Габриэль Бортолето («Трайдент»), который затем занял второе место. Тем не менее, Бедрин впервые попал на подиум в Формуле-3.

17-летний гонщик выступает под итальянским флагом по итальянской гоночной лицензии за базирующуюся в Швейцарии команду «Йенцер Моторспорт».

Первую гонку на Международной Формуле 3 в Бахрейне белгородец «откатал» в марте. Тогда пилот занял 17-е место.

Белгородец завершил первую гонку Формулы 3 в Бахрейне
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#Артем Черненко#Спорт#Гонки#Белгородская область#Венгрия#Формула 3#Соревнования#Подиум
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