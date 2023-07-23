Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Гонка прошла на автодроме «Хунгароринг», сообщает издание «Советский спорт». Белгородец Никита Бедрин стартовал со второй позиции и долгое время лидировал, но перед последним поворотом его обогнал Габриэль Бортолето («Трайдент»), который затем занял второе место. Тем не менее, Бедрин впервые попал на подиум в Формуле-3.
17-летний гонщик выступает под итальянским флагом по итальянской гоночной лицензии за базирующуюся в Швейцарии команду «Йенцер Моторспорт».
Первую гонку на Международной Формуле 3 в Бахрейне белгородец «откатал» в марте. Тогда пилот занял 17-е место.