Выступающий под флагом Италии белгородец обогнал всех в «Формуле-3»

18-летний чемпион России и Италии по картингу Никита Бедрин занял первое место в «Формуле-3». Он обогнал представителей Таиланда и Швеции, пишет «Газета.ru».