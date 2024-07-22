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Никита Бедрин

Выступающий под флагом Италии белгородец обогнал всех в «Формуле-3»

22 июля 2024, 09:02
Фото: Formula 3/autosport.com.ru
Никита Бедрин

Уроженец Белгорода Бедрин стал победителем «Формулы-3»

18-летний чемпион России и Италии по картингу Никита Бедрин занял первое место в «Формуле-3». Он обогнал представителей Таиланда и Швеции, пишет «Газета.ru».
Сюжет
Гонка

Никита Бедрин стал победителем в спринтерской гонке «Формулы-3» на Гран-при Венгрии. Он преодолел дистанцию за 29 минут и 41 секунду. Уроженец Белгорода выступал под флагом Италии.

Второе место в соревнованиях занял Тасанапол Интрафувасак — представитель из Таиланда, а третье — Дино Беганович из Швеции.

Никита Бедрин родился в Белгороде, ему всего 18 лет, но он уже успел стать чемпионом России и Италии по картингу. Также он занимал четвёртое место в чемпионате Европы по картингу в 2020 году.

В текущем сезоне Бедрин представляет команду PHM AIX Racing, хотя начинал свою карьеру в «Формуле-3» с Jenzer Motorsport.

Имена уроженцев Белгородской области часто мелькают в СМИ. Так, недавно, российский футболист, вратарь и участник чемпионата мира — 2014 родом из Шебекино Сергей Рыжиков стал главным тренером казанского «Салюта».

Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»
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#Татьяна Вознюк#Спорт#Победа#Гонка#Новости Белгорода#Картинг#Белгород#Никита бедрин
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