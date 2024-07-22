Выступающий под флагом Италии белгородец обогнал всех в «Формуле-3»

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Никита Бедрин стал победителем в спринтерской гонке «Формулы-3» на Гран-при Венгрии. Он преодолел дистанцию за 29 минут и 41 секунду. Уроженец Белгорода выступал под флагом Италии.
Второе место в соревнованиях занял Тасанапол Интрафувасак — представитель из Таиланда, а третье — Дино Беганович из Швеции.
Никита Бедрин родился в Белгороде, ему всего 18 лет, но он уже успел стать чемпионом России и Италии по картингу. Также он занимал четвёртое место в чемпионате Европы по картингу в 2020 году.
В текущем сезоне Бедрин представляет команду PHM AIX Racing, хотя начинал свою карьеру в «Формуле-3» с Jenzer Motorsport.
Имена уроженцев Белгородской области часто мелькают в СМИ. Так, недавно, российский футболист, вратарь и участник чемпионата мира — 2014 родом из Шебекино Сергей Рыжиков стал главным тренером казанского «Салюта».