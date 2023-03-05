Белгородец завершил первую гонку Международной Формуле 3 в Бахрейне

Гонка состоялась 4 марта на трассе Сахир в Бахрейне. Белгородец, в прошлом сезоне выступавший в немецкой и итальянской Ф3, стартовал 19-м. К середине заезда Бедрин поднялся на 14-ю строчку, однако удержаться в топ-15 не смог и потерял несколько позиций.