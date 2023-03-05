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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Белгородец завершил первую гонку Международной Формуле 3 в Бахрейне

5 марта 2023, 12:51
Фото: 1MI

Пилот Никита Бедрин из Белгорода участвует в Международной Формуле 3 в Бахрейне

Юный гонщик финишировал 17-м. Победу одержал испанский пилот Пепе Марти, сообщает Аutosport.com.ru
Сюжет
Гонка

Белгородец Никита Бедрин завершил первую гонку Международной Формуле 3 в Бахрейне. Пилот занял 17-ю строчку, пишет издание.

Гонка состоялась 4 марта на трассе Сахир в Бахрейне. Белгородец, в прошлом сезоне выступавший в немецкой и итальянской Ф3, стартовал 19-м. К середине заезда Бедрин поднялся на 14-ю строчку, однако удержаться в топ-15 не смог и потерял несколько позиций.

На последних пяти кругах гонщик откатился на 17-ю строчку. На этом же месте он финишировал. Победу одержал испанский пилот Пепе Марти. Вместе с ним на подиум поднялись аргентинец Франко Колапинто и бразилец Кайо Коллет.

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#Белгородская область#Бахрейн#Гонка#Спорт#Формула 3#Гонщик#Наталья Корявых
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