Белгородец завершил первую гонку Международной Формуле 3 в Бахрейне

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Белгородец Никита Бедрин завершил первую гонку Международной Формуле 3 в Бахрейне. Пилот занял 17-ю строчку, пишет издание.
Гонка состоялась 4 марта на трассе Сахир в Бахрейне. Белгородец, в прошлом сезоне выступавший в немецкой и итальянской Ф3, стартовал 19-м. К середине заезда Бедрин поднялся на 14-ю строчку, однако удержаться в топ-15 не смог и потерял несколько позиций.
На последних пяти кругах гонщик откатился на 17-ю строчку. На этом же месте он финишировал. Победу одержал испанский пилот Пепе Марти. Вместе с ним на подиум поднялись аргентинец Франко Колапинто и бразилец Кайо Коллет.