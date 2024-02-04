После начала СВО в Белгородской области стали отчислять больше студентов

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В среднем с 2019-го из высших учебных заведений за год уходили около 4 тысяч студентов, а сейчас эта цифра выросла до 5 тысяч. Популярные причины: добровольный уход, перевод на учёбу в другой регион, болезнь и неуспеваемость.
Похожая ситуация в средних специальных учебных заведениях. Там с началом спецоперации количество отчисленных за год приблизилось и в 2023-м переступило отметку в 2 тысячи человек. Причины практически те же, что и в вузах: перевод в другие регионы, призыв на службу, болезнь, семейные обстоятельства.
Из этого количества добровольно отчисляются из вузов в среднем 1,4 тысяч человек в год, в сссузах — около 1,1 тысяч. Отсюда увеличение количества отчислений во время СВО вероятнее всего связано именно с переездом в другие регионы.