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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Студентка

После начала СВО в Белгородской области стали отчислять больше студентов

4 февраля 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney
Студентка
Причины отчисления из вузов и ссузов разные — от добровольного ухода до призыва на службу. Но с 2022 года количество таких студентов возросло, пишет Go31 по данным минобра.

В среднем с 2019-го из высших учебных заведений за год уходили около 4 тысяч студентов, а сейчас эта цифра выросла до 5 тысяч. Популярные причины: добровольный уход, перевод на учёбу в другой регион, болезнь и неуспеваемость.

Похожая ситуация в средних специальных учебных заведениях. Там с началом спецоперации количество отчисленных за год приблизилось и в 2023-м переступило отметку в 2 тысячи человек. Причины практически те же, что и в вузах: перевод в другие регионы, призыв на службу, болезнь, семейные обстоятельства.

Из этого количества добровольно отчисляются из вузов в среднем 1,4 тысяч человек в год, в сссузах — около 1,1 тысяч. Отсюда увеличение количества отчислений во время СВО вероятнее всего связано именно с переездом в другие регионы.

Фото: Go31
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#Студенты#Вузы#Новости Белгорода#Спецоперация#Ссузы#Отчисление#Екатерина Никулина#СВО
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