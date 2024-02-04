«Здесь тоже знают, что такое украинский террор»: Военкор Коц — о Белгороде

28 убитых, 10 раненых мирных жителей — результат удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. Населённый пункт находится рядом с линией фронта и является фактически закрытым, там, по словам Александра Коца, нет ни торговых центров, ни других мест для развлечения. Небольшая пекарня стала одной из точек притяжения горожан и одновременно лёгкой целью для врага.