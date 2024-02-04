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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Военный журналист Коц высказался о «новых приметах времени» в Белгороде

«Здесь тоже знают, что такое украинский террор»: Военкор Коц — о Белгороде

4 февраля 2024, 13:36
Фото: Bel.ru

Военный журналист Коц высказался о «новых приметах времени» в Белгороде

3 февраля в Лисичанске ЛНР произошла трагедия: в результате обстрела ВСУ погибло 28 мирных граждан. Комментируя произошедшее, Александр Коц упомянул также Белгород, который тоже теперь «привыкает жить по-новому».

28 убитых, 10 раненых мирных жителей — результат удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. Населённый пункт находится рядом с линией фронта и является фактически закрытым, там, по словам Александра Коца, нет ни торговых центров, ни других мест для развлечения. Небольшая пекарня стала одной из точек притяжения горожан и одновременно лёгкой целью для врага.

Эта трагедия, по словам военкора, встала в один ряд с тем, что произошло 21 января в Донецке и 30 декабря Белгороде. То, как сейчас живёт столица Белгородской области, Коц назвал «новыми приметами времени»:

«Небольшие бетонные убежища, остановки общественного транспорта, обложенные плитами… Здесь тоже знают, что такое украинский террор. И привыкают жить по-новому», — написал спецкорреспондент «Комсомольской правды»

Напомним, ранее трагедию в Лисичанске прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. В своих соцсетях он выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым.

Погибли 28 человек: губернатор Гладков прокомментировал трагедию в ЛНР
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