«Здесь тоже знают, что такое украинский террор»: Военкор Коц — о Белгороде

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
28 убитых, 10 раненых мирных жителей — результат удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. Населённый пункт находится рядом с линией фронта и является фактически закрытым, там, по словам Александра Коца, нет ни торговых центров, ни других мест для развлечения. Небольшая пекарня стала одной из точек притяжения горожан и одновременно лёгкой целью для врага.
Эта трагедия, по словам военкора, встала в один ряд с тем, что произошло 21 января в Донецке и 30 декабря Белгороде. То, как сейчас живёт столица Белгородской области, Коц назвал «новыми приметами времени»:
«Небольшие бетонные убежища, остановки общественного транспорта, обложенные плитами… Здесь тоже знают, что такое украинский террор. И привыкают жить по-новому», — написал спецкорреспондент «Комсомольской правды»
Напомним, ранее трагедию в Лисичанске прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. В своих соцсетях он выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым.