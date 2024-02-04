Погибли 28 человек: губернатор Гладков прокомментировал трагедию в ЛНР

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в городе Лисичанске ЛНР. В результате погибло 28 мирных жителей, ещё 10 человек получили ранения.
«Это чудовищное преступление против мирных жителей. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял родных. Белгородская область скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее похожая трагедия произошла в Донецке. Там со стороны Украины обстреляли рынок. Погибло 25 и пострадало до 20 мирных жителей, среди них были дети. По этой ситуации Гладков также дал комментарий в конце января.