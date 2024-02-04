Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Скорая помощь

Погибли 28 человек: губернатор Гладков прокомментировал трагедию в ЛНР

4 февраля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородский губернатор прокомментировал удар по пекарне в Лисичанске

Накануне ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики, погибли и пострадали местные жители. Глава Белгородской области прокомментировал ситуацию.
Сюжет
Обстрел

3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в городе Лисичанске ЛНР. В результате погибло 28 мирных жителей, ещё 10 человек получили ранения.

«Это чудовищное преступление против мирных жителей. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял родных. Белгородская область скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее похожая трагедия произошла в Донецке. Там со стороны Украины обстреляли рынок. Погибло 25 и пострадало до 20 мирных жителей, среди них были дети. По этой ситуации Гладков также дал комментарий в конце января.

Читайте также:
Из-за обстрела погибли 25 человек: Гладков прокомментировал трагедию в ДонецкеЧем Украина обстреливает БелгородПоследствия после происшествия в приграничном селе оказались более серьёзными
#Белгородская область#Украина#Донецк#Россия#Трагедия#Рынок#Луганская народная республика#Обстрел#ВСУ#Екатерина Никулина#СВО#Обстрел ВСУ#Лисичанск
Подпишитесь
Дроны-камикадзе и миномёты: ВСУ 22 раза за сутки атаковали в Белгородскую область
Сегодня, 08:07
Спланировано Западом? Как ВСУ получили данные для сбития Ил-76 и не были замечены
Сегодня, 07:38
В Белгороде проверили контроллеры для открытия подъездов при ракетной опасности
Сегодня, 07:08
Патроны НАТО, порох и Наган: что нашли правоохранители дома у белгородца
Сегодня, 12:20
ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе белгородское село
Сегодня, 10:50