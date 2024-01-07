Чем Украина обстреливает Белгород

Между тем, ранее в некоторых Telegram-каналах прошла информация о якобы достигнутой договоренности между Арменией и Украиной о передаче последней нескольких пусковых установок (от 3 до 6) «Точек-У». Также как и самих ракет, в том числе и модернизированных, которые были поставлены РФ в Армению как своим союзникам (около 200 единиц). Однако официального подтверждения эта информация не получила.