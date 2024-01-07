Чем Украина обстреливает Белгород

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Самый сильный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря. Украинские военные применили как минимум две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. И хотя большинство из них удалось перехватить, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали на город. В результате пострадали 109 человек, погибло 25, их них пять детей.
Обстрелы Белгородской области продолжились и в начале января. Есть погибшие и пострадавшие, также разрушены объекты инфраструктуры и жилые дома.
Этот советский комплекс официально состоит на вооружении ВСУ еще с 1989 года и в начале СВО был основным оперативно-тактическим ракетным оружием Украины в противостоянии с Россией. «Точка-У» — это модернизированный вариант «Точки», разработанной в СССР 1968–1973 годах.
Ракетная установка расположена на шасси БАЗ 6×6 с дальностью поражения от 70 до 120 км. Она способна нести боевую часть — как осколочно-фугасную, так и кассетную массой в 482 кг. Но также и ядерную, например, тип АА-60 мощностью от 10 до 100 кт.
В отличие от предыдущих советских ракетных комплексов, «Точка-У» представляет собой управляемую ракету, обеспечивающую круговое возможное отклонение около 150 м.
Начиная с весны 2022 года, ВСУ неоднократно наносили удары «Точкой-У» по Белгородской области со стороны Харьковской области. Так, например, в апреле был поражен склад с военной техникой возле села Старая Нелидовка. Погибли семь российских военнослужащих, еще 43 человека получили ранения. Были уничтожены 15 единиц техники, а Минобороны оценило ущерб от атаки в 90 млн рублей.
В июле того же года Минобороны заявило о преднамеренном обстреле «Точками-У» жилых кварталов Белгорода. По данным региональных властей, тогда погибли четыре человек среди гражданских, при этом трое из них ранее прибыли в Россию из Украины, также были разрушены дома.
После долгого перерыва украинские военные снова начали использовать «Точку-У» для обстрелов. Так, в ноябре 2023 года комплекс применили для удара по Ровенькам в Белгородской области.
При этом в СМИ утверждается, что использование этого комплекса для обстрелов со стороны ВСУ практически сошло на нет из-за отсутствия на Украине производства соответствующих ракет и некоторых компонентов.
Между тем, ранее в некоторых Telegram-каналах прошла информация о якобы достигнутой договоренности между Арменией и Украиной о передаче последней нескольких пусковых установок (от 3 до 6) «Точек-У». Также как и самих ракет, в том числе и модернизированных, которые были поставлены РФ в Армению как своим союзникам (около 200 единиц). Однако официального подтверждения эта информация не получила.
Украина разработала «Ольху» как раз на замену стареющей «Точке-У» и РСЗО «Смерч». Непосредственно этим занимался ГКБ «Луч», а одним из соисполнителей работ выступало, в том числе предприятие «Артём».
При этом сам комплекс был создан на базе вышеупомянутого советского «Смерча» и считается глубокой модернизацией этого проекта. Точные технические параметры «Ольхи» до сих пор скрываются, но украинские СМИ сообщали, что дальность РСЗО «Ольха» составляет до 130 км при весе снаряда 170 кг и 70 км при боеголовке весом 250 кг.
Комплекс использует управляемую ракету калибра 300 мм, а ее масса достигает 800 кг. Боеголовка весом до 250 кг может быть осколочно-фугасной, кассетной или термобарической.
Реактивным снарядом можно управлять на всех этапах траектории полета. Причем ее возможно скорректировать по сигналам GPS и Глонасс. Стабилизацию и направление ракеты обеспечивает передний пояс из 90 маленьких импульсных двигателей, а точное наведение на цель — аэродинамические рули, которые открываются на финальном этапе полета.
Скорость пуска оценивается как высокая — за 48 секунд можно запустить пакет из 12 ракет, при этом каждая из них может иметь индивидуальную цель.
Серийное производство «Ольхи» началось в 2018 году, но этот комплекс так и не смог полностью заменить «Точку-У». Также существуют модификации этих ракет — в виде кассетной «Ольхи-Р» и повышенной дальности «Ольха-М». Этот комплекс также совместим с зенитной ракетой ОКР «Коралл».
В марте 2023 года сообщалось, что Украина намерена приступить к выпуску снарядов к «Ольхе-М» с дальностью полета до 150 км, а завершить модернизацию планировалось до середины весны. Также разработчиком было заявлено о дальнейших усовершенствованиях ракет путем применения модифицированного ракетного топлива. В конечном итоге это позволило бы увеличить дальность полета на 40% для каждого варианта ракеты.
ВСУ впервые применили «Ольху» в мае 2022 года, но сколько сейчас этих ракет на вооружении украинской армии, умалчивается. На Украине этот комплекс так усиленно расхваливают, что называют его «оружием будущего» и не стесняются заявлять о том, что ему нет аналогов в мире.
Тем временем, российские военные эксперты отмечают, что отечественная модификация «Смерча» — «Торнадо-С» ни в чем не уступает украинскому комплексу «Ольха». А на вооружении российской армии состоят гораздо более совершенные ракетные комплексы.
К тому же Украине, судя по всему, так и не удастся наладить их массовое производство. По оценкам Forbes, производство одной ракеты комплекса «Ольха» обходится от 300 тыс. до 500 тыс. долларов. А с учетом того, что в одном РСЗО двенадцать направляющих, полный залп будет стоить, по самым грубым расчетам, 3,6 млн долларов.
Тем не менее, «Ольха» представляет большую опасность для наших военных и мирных городов. Российские военные периодически сбивают ее снаряды не только над Белгородской областью, но и над Брянской, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Именно «Ольхой» разрушили плотину Каховской ГЭС в начале июня 2023 года.
Несмотря на это, эксперты утверждают, что «Ольху» легко перехватить.
«Когда они (ракеты) летят, полет дозвуковой, не сверхзвуковой, так что они очень хорошо видны на радиолокационной станции. Мы уже за эти годы научились полностью их идентифицировать и сбивать», — заявил Лента.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, одна такая ракета несет около 12 кг заряда. «Это достаточно мощно, если попадет в жилой дом, не полностью уничтожит, но разрушит крышу может вывалить дома», — заключил эксперт.
Чешская РСЗО RM-70 Vampire была создана на базе советского «Урала-375» с колесной формулой 6×6. Однако уже в 1980-х годах базой выбрали грузовик Tatra T813 с формулой 8×8. Это позволило оборудовать РСЗО гидравлической системой для перезарядки.
Артиллерийская часть имеет 40 стволов направляющих ракет, а сама стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами. Максимальная дальность огня составляет около 30 км. На крышу кабины можно также установить 7,62-мм пулемет и вести из него стрельбу как по наземным, так и по воздушным целям.
RM-70 Vampire — это последняя модификация с чехословацкой РСЗО. Прошлой весной Украина передала Чехии 20 систем этих систем. ВСУ использовали их 30 декабря именно для обстрела мирных жителей Белгорода, потому что прицельно уничтожать военные объекты с такого расстояния просто невозможно.