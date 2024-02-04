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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

ФАС России заинтересовалась «Тинькофф Банком» из-за рекламы брокерских услуг

Докажите, что лучшее: ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» за ролик на YouTube

4 февраля 2024, 11:21
Фото: 1MI

ФАС России заинтересовалась «Тинькофф Банком» из-за рекламы брокерских услуг

Признаки нарушения антимонопольного законодательства ФАС обнаружила в видео банка, где рекламируются брокерские услуги.
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Антимонопольщики обратили внимание на фразу «А лучшее в нашем времени — это Тинькофф Инвестиции», которую использует в ролике банк без объективных критериев сравнения.

«Такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции», — сообщили в белгородском УФАС.

В службе подчеркнули, так как интерес к фондовому рынку у граждан и компаний достаточно высокий, добросовестная конкуренция на рынке брокерских услуг крайне важна.

«Тинькофф Банку» выдали предупреждение, теперь в течение 10 дней он обязан указать в видео информацию, которая подтвердит сравнение, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своём сайте.

А мы напомним, что похожая ситуация была с компанией «Да! Банкрот», которая в рекламном слогане обозначила себя как «лучшую». Этой организацией также занялись ФАС.

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#Общество#Белгородская область#Реклама#Фас#Антимонопольное законодательство#Белгород#Тинькофф Банк#Екатерина Никулина#Youtube#Защита конкуренции#Брокерские услуги
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