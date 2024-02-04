Докажите, что лучшее: ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» за ролик на YouTube

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Антимонопольщики обратили внимание на фразу «А лучшее в нашем времени — это Тинькофф Инвестиции», которую использует в ролике банк без объективных критериев сравнения.
«Такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции», — сообщили в белгородском УФАС.
В службе подчеркнули, так как интерес к фондовому рынку у граждан и компаний достаточно высокий, добросовестная конкуренция на рынке брокерских услуг крайне важна.
«Тинькофф Банку» выдали предупреждение, теперь в течение 10 дней он обязан указать в видео информацию, которая подтвердит сравнение, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своём сайте.
А мы напомним, что похожая ситуация была с компанией «Да! Банкрот», которая в рекламном слогане обозначила себя как «лучшую». Этой организацией также занялись ФАС.