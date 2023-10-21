Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность

УФАС Белгорода возбудило дело в отношении компании по банкротству из-за рекламы

В редакцию Бел.Ру написала наша постоянная читательница Раиса. Женщина обратила внимание на рекламу одной компании в сфере банкротства: фирма утверждала, что она лучшая в своём деле. Теперь ситуацией заинтересовались в УФАС: есть вероятность, что компания всё же лукавит.

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