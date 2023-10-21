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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:58

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УФАС Белгорода возбудило дело в отношении компании по банкротству из-за рекламы

Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность

21 октября 2023, 13:50
Фото: 1MI

УФАС Белгорода возбудило дело в отношении компании по банкротству из-за рекламы

В редакцию Бел.Ру написала наша постоянная читательница Раиса. Женщина обратила внимание на рекламу одной компании в сфере банкротства: фирма утверждала, что она лучшая в своём деле. Теперь ситуацией заинтересовались в УФАС: есть вероятность, что компания всё же лукавит.
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По мнению нашей читательницы, рекламный слоган компании в сфере вопросов банкротства «Да! Банкрот» вводит в заблуждение людей. Звучит он так: «Я сделала правильный выбор — списала долги с лучшей компанией!»

На каждому углу, по телевизору, в интернете, они кричат о том, что лучшие. По каким, интересно, параметрам они так высоко себя оценили? Все эти утверждения не подтверждены никакими фактами, получается — это обман? Я, например, обращалась в другую юридическую компанию, и мне показалось, что они лучшие.
Раиса

Женщина сообщила об этом в ФАС. Антимонопольщики с её позицией согласились: дело в том, что по закону компания должна указать критерии, по которым она превосходит своих конкурентов.

Теперь рекламодателю придётся доказать достоверность распространенной информации, но уже в рамках рассмотрения дела по признакам нарушения законодательства о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

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#Реклама#Банкротство#УФАС#Обман#Юридическая компания#Белгород#Белгородская компания#Артем Черненко#Нарушение законодательства
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