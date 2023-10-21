Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По мнению нашей читательницы, рекламный слоган компании в сфере вопросов банкротства «Да! Банкрот» вводит в заблуждение людей. Звучит он так: «Я сделала правильный выбор — списала долги с лучшей компанией!»
На каждому углу, по телевизору, в интернете, они кричат о том, что лучшие. По каким, интересно, параметрам они так высоко себя оценили? Все эти утверждения не подтверждены никакими фактами, получается — это обман? Я, например, обращалась в другую юридическую компанию, и мне показалось, что они лучшие.
Раиса
Женщина сообщила об этом в ФАС. Антимонопольщики с её позицией согласились: дело в том, что по закону компания должна указать критерии, по которым она превосходит своих конкурентов.
Теперь рекламодателю придётся доказать достоверность распространенной информации, но уже в рамках рассмотрения дела по признакам нарушения законодательства о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.