Белгородка зарегистрировала в своём доме иностранку и попала под статью

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Нарушение закона выявили сотрудники полиции в посёлке Майский, когда проверяли места проживания иностранцев. 47-летняя белгородка два раза фиктивно ставила на учёт в своём доме гражданку, как уточняется в пресс-службе УМВД, «одной из стран ближнего зарубежья». По факту иностранка не проживала в этом доме.
Теперь в отношении жительницы Белгородского района возбудили два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.