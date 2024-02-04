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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Белгородка зарегистрировала в своём доме иностранку и попала под статью

Белгородка зарегистрировала в своём доме иностранку и попала под статью

4 февраля 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
В отношении жительницы Белгородского района возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учёт гражданки другой страны.

Нарушение закона выявили сотрудники полиции в посёлке Майский, когда проверяли места проживания иностранцев. 47-летняя белгородка два раза фиктивно ставила на учёт в своём доме гражданку, как уточняется в пресс-службе УМВД, «одной из стран ближнего зарубежья». По факту иностранка не проживала в этом доме.

Теперь в отношении жительницы Белгородского района возбудили два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Белгородский район#Мигранты#Уголовное дело#Майский#Новости Белгорода#Регистрация#Белгород#Екатерина Никулина#Фиктивная постановка на учёт#Иностранка#Страны ближнего зарубежья
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