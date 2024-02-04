Белгородка зарегистрировала в своём доме иностранку и попала под статью

Нарушение закона выявили сотрудники полиции в посёлке Майский, когда проверяли места проживания иностранцев. 47-летняя белгородка два раза фиктивно ставила на учёт в своём доме гражданку, как уточняется в пресс-службе УМВД, «одной из стран ближнего зарубежья». По факту иностранка не проживала в этом доме.