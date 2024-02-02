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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома

У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома

2 февраля 2024, 14:07
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Клиентам БИК предоставят возможность снизить стоимость строительства дома благодаря программе лояльности «БИК Возможности».

Что такое программа лояльности «БИК Возможности»?

Программа лояльности «БИК Возможности» — это скидки и бонусы от партнёров компании. Доступны предложения в разнообразных категориях, таких как: окна и балконы, сантехника и канализация, строительство и стройматериалы, сантехника, светильники, обои, краска, керамическая плитка, входные двери, натяжные потолки и многие другие.

Стоит отметить, что БИК сотрудничает с лучшими региональными компаниями в сфере строительных материалов и услуг для строительства вашего собственного дома.

Как получить все преимущества программы?

Участником программы может стать каждый клиент БИК, купивший участок. Если же земельный участок был куплен ранее, то необходимо обратиться в офис продаж для получения карты.

Уточнить список компаний-партнеров, размер скидки, а также условия для получения привилегий, можно на портале БИКа в разделе «Скидки и бонусы».

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#Общество#Белгородская область#Портал#Обои#Скидки#Белгород#Керамическая плитка#Офис продаж#Программа лояльности#Артем Черненко#БИК Возможности
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