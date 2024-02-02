У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Программа лояльности «БИК Возможности» — это скидки и бонусы от партнёров компании. Доступны предложения в разнообразных категориях, таких как: окна и балконы, сантехника и канализация, строительство и стройматериалы, сантехника, светильники, обои, краска, керамическая плитка, входные двери, натяжные потолки и многие другие.
Стоит отметить, что БИК сотрудничает с лучшими региональными компаниями в сфере строительных материалов и услуг для строительства вашего собственного дома.
Участником программы может стать каждый клиент БИК, купивший участок. Если же земельный участок был куплен ранее, то необходимо обратиться в офис продаж для получения карты.
Уточнить список компаний-партнеров, размер скидки, а также условия для получения привилегий, можно на портале БИКа в разделе «Скидки и бонусы».