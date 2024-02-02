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Обои

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2024
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
2 февраля, 14:07
2023
В Белгороде на поставку обоев для домов Новой жизни потратили 6 млн рублей
26 мая 2023, 10:45
2022
Новый владелец обойной «Индустрии» в Белгороде сменил гендиректора компании
Им стала Анжела Павлова. Изменения действуют с 16 сентября. До неё больше года генеральным директором компании был Дмитрий Безридный. Владелец у «Индустрии» тоже сменился недавно.
19 сентября 2022, 13:18
Производитель обоев «Индустрия» в Белгороде сменил владельца
ООО теперь принадлежит Александру Артемьеву. До него 100% в УК компании было у Анны Гузенко, зарегистрированной на Мальте, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
11 августа 2022, 06:00

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