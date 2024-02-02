Новый владелец обойной «Индустрии» в Белгороде сменил гендиректора компании

Им стала Анжела Павлова. Изменения действуют с 16 сентября. До неё больше года генеральным директором компании был Дмитрий Безридный. Владелец у «Индустрии» тоже сменился недавно.