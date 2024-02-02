Сотруднице охраны брянской гимназии, где произошла стрельба, продлили домашний арест

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Сотруднице охраны брянской гимназии № 5, где в декабре 14-летняя девочка пронесла ружьё и открыла стрельбу по одноклассникам, продлили домашний арест до 6 марта. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Брянской области.
Ранее Советский райсуд отправил женщину в СИЗО до 6 февраля. Ей предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двоих человек, пишет издание.
В декабре отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии, отпустили из следственного изолятора. Арест заменили запретом совершения определённых действий. Изначально брянца отправляли под арест до 7 февраля.
Напомним, 7 декабря 2023 года в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. Её открыла 14-летняя школьница, которая пронесла в учреждение охотничье оружие своего отца.