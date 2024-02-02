Сотруднице охраны брянской гимназии, где произошла стрельба, продлили домашний арест

Сотруднице охраны брянской гимназии № 5, где в декабре 14-летняя девочка пронесла ружьё и открыла стрельбу по одноклассникам, продлили домашний арест до 6 марта. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Брянской области.