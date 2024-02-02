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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Сотрудница охраны брянской гимназии останется под домашним арестом до 6 марта

Сотруднице охраны брянской гимназии, где произошла стрельба, продлили домашний арест

2 февраля 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудница охраны брянской гимназии останется под домашним арестом до 6 марта

Суд продлил домашний арест женщине до 6 марта 2024 года. Ранее её отправляли в следственный изолятор до 6 февраля, сообщают «Брянские новости».

Сотруднице охраны брянской гимназии № 5, где в декабре 14-летняя девочка пронесла ружьё и открыла стрельбу по одноклассникам, продлили домашний арест до 6 марта. Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Брянской области.

Ранее Советский райсуд отправил женщину в СИЗО до 6 февраля. Ей предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двоих человек, пишет издание.

В декабре отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии, отпустили из следственного изолятора. Арест заменили запретом совершения определённых действий. Изначально брянца отправляли под арест до 7 февраля.

Напомним, 7 декабря 2023 года в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. Её открыла 14-летняя школьница, которая пронесла в учреждение охотничье оружие своего отца.

Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, отпустили из СИЗО
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#Происшествия#Стрельба#Арест#Домашний арест#Брянская область#Наталья Корявых#Гимназия
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