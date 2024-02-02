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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Двойная нагрузка? Будут ли учителям платить за очные и удалённые уроки

Двойная нагрузка? Будут ли учителям платить за очные и удалённые уроки

2 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Часть белгородских школ вернутся к очному обучению 19 февраля. Но если родители захотят, их дети останутся дома. Как будут оплачивать учителям очные и удалённые уроки? На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

Белгородские учителя переживают, что с 19 февраля им придётся вести одновременно очные и дистанционные занятия. Они интересуются: «Будут ли предоставляться технические средства для реализации этих двух форматов и придётся ли после работы заступать на вечернюю смену?».

Милёхин отметил, что порядок выстраивания занятий ещё определят. Однако при необходимости техсредствами обеспечат не только детей, но и учителей. А если увеличится педагогическая нагрузка, дополнительные часы будут оплачиваться.

Мы, безусловно, рассмотрим нагрузку, которая сложится. Сейчас говорить о том, что она будет двойная, — не совсем справедливо. Двойной нагрузки не может быть по Трудовому законодательству, и образовательная организация будет принимать меры — не оставим учителей одних. Но при увеличении часовой нагрузки будет увеличиваться и оплата.
Андрей Милёхин

Напомним, до 19 февраля учителям, как и родителям школьников, также необходимо будет заполнить согласие на очное обучение.

Смогут ли белгородские учителя продолжить вести уроки удалённо?
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#Белгородская область#Учителя#Оплата#Школы#Трудовое законодательство#Белгород#Кристина Семенчук#Удалённое обучение#Очное обучение#Педагогическая нагрузка#Образовательная организация
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