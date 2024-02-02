Двойная нагрузка? Будут ли учителям платить за очные и удалённые уроки

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Белгородские учителя переживают, что с 19 февраля им придётся вести одновременно очные и дистанционные занятия. Они интересуются: «Будут ли предоставляться технические средства для реализации этих двух форматов и придётся ли после работы заступать на вечернюю смену?».
Милёхин отметил, что порядок выстраивания занятий ещё определят. Однако при необходимости техсредствами обеспечат не только детей, но и учителей. А если увеличится педагогическая нагрузка, дополнительные часы будут оплачиваться.
Мы, безусловно, рассмотрим нагрузку, которая сложится. Сейчас говорить о том, что она будет двойная, — не совсем справедливо. Двойной нагрузки не может быть по Трудовому законодательству, и образовательная организация будет принимать меры — не оставим учителей одних. Но при увеличении часовой нагрузки будет увеличиваться и оплата.
Андрей Милёхин
Напомним, до 19 февраля учителям, как и родителям школьников, также необходимо будет заполнить согласие на очное обучение.