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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Вячеслав Гладков

Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?

18 января 2024, 14:38
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Гладков объяснил возврат денег для белгородских учителей в федеральный бюджет

К губернатору Вячеславу Гладкову обратился белгородец и поинтересовался, по каким причинам «забирают честно заработанные деньги у классных руководителей». Глава региона объяснил, что учителя получили средства в полном объёме, а возвращать региону приходится невостребованные средства.

Белгородец обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с требованием ответить, почему «забирают честно заработанные деньги у классных руководителей». Глава региона ответил — история оказалась несколько сложнее.

«Почему Вы так не любите учителей нашей области? В частности, классных руководителей. Почему Вы своим указом забираете честно заработанные деньги у классных руководителей? Так ещё и делаете это вопреки словам Владимира Путина», — написал житель региона.

В доказательство своих слов обратившийся мужчина прикрепил постановление областного правительства от 25 декабря. В документе речь идёт об уменьшении объёма бюджетных ассигнований на сумму в 18,9 млн рублей. Вносились изменения в распределение субвенций бюджетам муниципалитетов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2023 год.

Но, как оказалось, у педагогов никаких денег не отбирали. В федеральный бюджет возвращались невостребованные средства, а учителя получили выплаты полностью.

Извините, но Вы не правы. Согласно вышеуказанному документу, идёт возврат денег в федеральный бюджет. Тех денег, которые были не востребованы (по разным причинам) и которые на другие цели использовать запрещено. А учителя, в том числе классные руководители, получили всё в полном объёме.
Вячеслав Гладков

Белгородец поблагодарил главу региона за ответ и извинился за обвинения.

Что касается постановления, то там отразили суммы по каждому району и Белгороду. Так, в областном центре сумма составила 2,2 млн рублей. Больше всего минус оказался в Белгородском районе — 3,1 млн рублей. Меньше всего получилось в Корочанском районе — всего 28,6 тыс. рублей.

Добавим, что документ вступил в силу 25 декабря 2023 года.

Напомним, в ноябре министр образования Белгородской области Андрей Милёхин сообщил, что в 2024 году на зарплаты учителям направят 30 млрд рублей.

Фото: скриншот из постановления
На зарплаты белгородским педагогам направят 30 млрд рублей в 2024 году
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#Белгородская область#Учителя#Образование#Новости Белгорода#Педагоги#Выплаты#Федеральный бюджет#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин
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