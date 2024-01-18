Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Белгородец обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с требованием ответить, почему «забирают честно заработанные деньги у классных руководителей». Глава региона ответил — история оказалась несколько сложнее.
«Почему Вы так не любите учителей нашей области? В частности, классных руководителей. Почему Вы своим указом забираете честно заработанные деньги у классных руководителей? Так ещё и делаете это вопреки словам Владимира Путина», — написал житель региона.
В доказательство своих слов обратившийся мужчина прикрепил постановление областного правительства от 25 декабря. В документе речь идёт об уменьшении объёма бюджетных ассигнований на сумму в 18,9 млн рублей. Вносились изменения в распределение субвенций бюджетам муниципалитетов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2023 год.
Но, как оказалось, у педагогов никаких денег не отбирали. В федеральный бюджет возвращались невостребованные средства, а учителя получили выплаты полностью.
Извините, но Вы не правы. Согласно вышеуказанному документу, идёт возврат денег в федеральный бюджет. Тех денег, которые были не востребованы (по разным причинам) и которые на другие цели использовать запрещено. А учителя, в том числе классные руководители, получили всё в полном объёме.
Вячеслав Гладков
Белгородец поблагодарил главу региона за ответ и извинился за обвинения.
Что касается постановления, то там отразили суммы по каждому району и Белгороду. Так, в областном центре сумма составила 2,2 млн рублей. Больше всего минус оказался в Белгородском районе — 3,1 млн рублей. Меньше всего получилось в Корочанском районе — всего 28,6 тыс. рублей.
Добавим, что документ вступил в силу 25 декабря 2023 года.
Напомним, в ноябре министр образования Белгородской области Андрей Милёхин сообщил, что в 2024 году на зарплаты учителям направят 30 млрд рублей.