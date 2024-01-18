Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?

Что касается постановления, то там отразили суммы по каждому району и Белгороду. Так, в областном центре сумма составила 2,2 млн рублей. Больше всего минус оказался в Белгородском районе — 3,1 млн рублей. Меньше всего получилось в Корочанском районе — всего 28,6 тыс. рублей.