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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

В белгородских школах не хватает 148 учителей

Куда исчезли учителя? В белгородских школах не хватает педагогов

27 октября 2023, 13:38
Фото: 1MI

В белгородских школах не хватает 148 учителей

В регионе наблюдается дефицит врачей, воспитателей детских садов и сотрудников отделений «Почты России». Журналисты «Открытого Белгорода» выяснили, что регион нуждается и в учителях: вакантные места наблюдаются в 90 учреждениях. Об этом им сообщили в региональном правительстве.

В настоящий момент в общеобразовательных организациях Белгородской области находится 148 вакантных мест для педагогов: из них 13 мест для учителей начальных классов, оставшиеся места — для учителей-предметников.

При этом педагогов ищет 90 школ. Однако с чем связана такая нехватка педагогов, неизвестно: на этот вопрос в региональном правительстве не ответили.

В то же время выяснилось, что дефицит врачей в учреждениях региона наблюдается уже давно. Например, в 2021 году требовались 164 учителя, а в 2022 году — 148.

Напомним, что в регионе также наблюдается нехватка врачей — более 700 человек, работников детских садов — их ищут 29 учреждений Белгорода, а также сотрудников «Почты России».

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#Белгородская область#Дефицит#Учитель#Белгород#Дефицит кадров#Александра Склярова
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