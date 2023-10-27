Куда исчезли учителя? В белгородских школах не хватает педагогов

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В настоящий момент в общеобразовательных организациях Белгородской области находится 148 вакантных мест для педагогов: из них 13 мест для учителей начальных классов, оставшиеся места — для учителей-предметников.
При этом педагогов ищет 90 школ. Однако с чем связана такая нехватка педагогов, неизвестно: на этот вопрос в региональном правительстве не ответили.
В то же время выяснилось, что дефицит врачей в учреждениях региона наблюдается уже давно. Например, в 2021 году требовались 164 учителя, а в 2022 году — 148.
Напомним, что в регионе также наблюдается нехватка врачей — более 700 человек, работников детских садов — их ищут 29 учреждений Белгорода, а также сотрудников «Почты России».