А педагогов? Вопрос о поощрении учителей в районах рассмотрят

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:34
По словам Милёхина, в год наставника в Белгородской области в разы увеличилось материальное стимулирование учителей. Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, почему нет поощрения педагогов на муниципальном уровне.
Учителя, безусловно, нуждаются в поощрении. У них не самая большая заработная плата. Если на региональном уровне поощряют, почему на муниципальном уровне этого нет?
Вячеслав Гладков
Милёхин ответил, что данный вопрос проработают. Губернатор добавил, что стоит также рекомендовать главам рассмотреть меры поддержки для победителей и призёров не частных федеральных конкурсов.
Мы понимаем, что есть достаточное большое количество различных конкурсов, которые проводят общественные организации. Но увеличивать благосостояние частных лиц в других регионах не наша история.
Вячеслав Гладков