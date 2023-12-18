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Белгородских учителей будут поощрять на уровне районов

А педагогов? Вопрос о поощрении учителей в районах рассмотрят

18 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI

Белгородских учителей будут поощрять на уровне районов

Данное поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Региональный министр образования Андрей Милёхин отметил, что вопрос проработают.

По словам Милёхина, в год наставника в Белгородской области в разы увеличилось материальное стимулирование учителей. Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, почему нет поощрения педагогов на муниципальном уровне.

Учителя, безусловно, нуждаются в поощрении. У них не самая большая заработная плата. Если на региональном уровне поощряют, почему на муниципальном уровне этого нет?
Вячеслав Гладков

Милёхин ответил, что данный вопрос проработают. Губернатор добавил, что стоит также рекомендовать главам рассмотреть меры поддержки для победителей и призёров не частных федеральных конкурсов.

Мы понимаем, что есть достаточное большое количество различных конкурсов, которые проводят общественные организации. Но увеличивать благосостояние частных лиц в других регионах не наша история.
Вячеслав Гладков
Гладков сообщил об открытии в Белгородской области первого форума учителей физики
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#Белгородская область#Учителя#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Региональный уровень#Материальное поощрение#Муниципальный уровень#Региональный министр образования
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