Послал на три буквы: учитель и восьмиклассник устроили перепалку на уроке в Белгороде

Пришёл в комментарии и участвовавший в конфликте преподаватель Вячеслав Правоторов. Он не считает своё поведение подобающим, но просит отметить и то, как вёл себя ученик: «Сейчас про меня весь район, наверняка, гудит: „Как такой человек может работать в школе?! Бедный ребёнок! А он так со всеми или только с ним?!“ — и всё в таком духе. А ведь никто не обратит внимание на то, что говорит учителю тот самый ребёнок, не задастся вопросом: „А что было до того, как началась видеозапись?“, не поинтересуется, что это вообще за ребёнок и всегда ли он себя так ведёт. Всегда и везде виноват учитель».