Послал на три буквы: учитель и восьмиклассник устроили перепалку на уроке в Белгороде

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Сети выложили видео, на котором преподаватель школы №17 в Белгороде отчитывает восьмиклассника. Школьник тоже не выбирает выражения, в том числе использует матерщину.
На пост с видео обратили внимание в управлении образования Белгорода, сообщили, что проводится служебное расследование.
«По его итогам будет дана оценка действиям всех участников происшествия и приняты управленческие решения. С результатами родители класса будут ознакомлены. Данная ситуация находится на контроле управления образования».
администрация Белгорода
Ответил на комментарии и министр образования Андрей Милёхин. Замгубернатора отметил, что в правительстве области в курсе произошедшего инцидента, подробности выясняются. Учитель не имел права так себя вести на уроке, но и действия ученика требуют проверки.
«Вместе с тем напомним, что у обучающихся есть обязанность — соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правила поведения в образовательной организации. Пока не делаем окончательных и однозначных выводов. Обязательно будет дана правовая и объективная оценка действиям всех участников конфликта».
Андрей Милёхин
Пришёл в комментарии и участвовавший в конфликте преподаватель Вячеслав Правоторов. Он не считает своё поведение подобающим, но просит отметить и то, как вёл себя ученик: «Сейчас про меня весь район, наверняка, гудит: „Как такой человек может работать в школе?! Бедный ребёнок! А он так со всеми или только с ним?!“ — и всё в таком духе. А ведь никто не обратит внимание на то, что говорит учителю тот самый ребёнок, не задастся вопросом: „А что было до того, как началась видеозапись?“, не поинтересуется, что это вообще за ребёнок и всегда ли он себя так ведёт. Всегда и везде виноват учитель».