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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Белгороде восьмиклассник и учитель устроили перепалку на уроке

Послал на три буквы: учитель и восьмиклассник устроили перепалку на уроке в Белгороде

3 декабря 2023, 07:08
Фото: Midjourney

В Белгороде восьмиклассник и учитель устроили перепалку на уроке

В школе №17 Белгорода произошёл конфликт преподавателя и ученика 8-го класса. Оба не стеснялись в выражениях, ответственные органы проводят служебное расследование.

В Сети выложили видео, на котором преподаватель школы №17 в Белгороде отчитывает восьмиклассника. Школьник тоже не выбирает выражения, в том числе использует матерщину.

На пост с видео обратили внимание в управлении образования Белгорода, сообщили, что проводится служебное расследование.

«По его итогам будет дана оценка действиям всех участников происшествия и приняты управленческие решения. С результатами родители класса будут ознакомлены. Данная ситуация находится на контроле управления образования».
администрация Белгорода

Ответил на комментарии и министр образования Андрей Милёхин. Замгубернатора отметил, что в правительстве области в курсе произошедшего инцидента, подробности выясняются. Учитель не имел права так себя вести на уроке, но и действия ученика требуют проверки.

«Вместе с тем напомним, что у обучающихся есть обязанность — соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правила поведения в образовательной организации. Пока не делаем окончательных и однозначных выводов. Обязательно будет дана правовая и объективная оценка действиям всех участников конфликта».
Андрей Милёхин

Пришёл в комментарии и участвовавший в конфликте преподаватель Вячеслав Правоторов. Он не считает своё поведение подобающим, но просит отметить и то, как вёл себя ученик: «Сейчас про меня весь район, наверняка, гудит: „Как такой человек может работать в школе?! Бедный ребёнок! А он так со всеми или только с ним?!“ — и всё в таком духе. А ведь никто не обратит внимание на то, что говорит учителю тот самый ребёнок, не задастся вопросом: „А что было до того, как началась видеозапись?“, не поинтересуется, что это вообще за ребёнок и всегда ли он себя так ведёт. Всегда и везде виноват учитель».

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#Видео#Евгений Грицков#Проверка#Преподаватель#Конфликт#Белгород#Управление образования#Андрей Милёхин#Служебное расследование
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