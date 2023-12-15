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Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Гладков сообщил об открытии в Белгородской области первого форума учителей физики

Гладков сообщил об открытии в Белгородской области первого форума учителей физики

15 декабря 2023, 18:22
Фото: правительство Белгородской области
С 15 по 17 декабря в регионе будет проходить «Открытая физическая школа Михаила Ладных».

«Открытая физическая школа Михаила Ладных» собрала в образовательном центре «Алгоритм Успеха» для обмена опытом учителей и преподавателей из области и других регионов России.

По словам Вячеслава Гладкова, авторская методика преподавания физики Михаила Ладных поможет решить ключевые задачи современного российского образования.

Это позволит повысить качество знаний по физике, улучшить результаты на международном уровне, воспитать из детей будущих инженеров, конструкторов, разработчиков инновационных технологий и решений.
Вячеслав Гладков
Фото: правительство Белгородской области

Глава региона также подчеркнул, что в регионе планируется создать такие образовательные площадки во всех муниципалитетах.

Уверен, что эта педагогическая площадка станет традиционной, со временем форум повысит свой статус и расширит географию участников. Я рад, что у нас в регионе есть такие неспокойные люди, которые двигают образование. Без физики не будет инженера, и если мы хотим, чтобы дети прониклись осознанным выбором будущей профессии, то должны понимать это. Михаил Сергеевич создает много прорывных методик, проектов и механизмов.
Вячеслав Гладков

Отметим, что белгородский учитель Михаил Ладных является призёром федерального конкурса «Учитель года России-2023». Он также вошёл в пятёрку лучших педагогов страны. Владимир Путин поручил распространить эффективный авторский опыт Михаила Ладных в российских школах.

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