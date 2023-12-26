Облила шампанским и швырнула стакан: МВД проверит историю о корпоративе учителей

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Белгородка рассказала журналистам необычную историю, случившуюся во время корпоратива. Горожане вместе с педагогами школы №48 отдыхали в ресторане «Шамбала». Сообщается, что в конце вечера одна из учительниц якобы облила отдыхающих шампанским и бросила пустой бокал в другую девушку.
По словам очевидицы, у отдыхающей зафиксировали рассечение брови. В травмпункте ей наложили 16 швов на лицо.
«Когда уехали скорая и полиция, учительница продолжала употреблять алкоголь и веселиться до окончания вечера», — добавила белгородка.
«Фонарь» обратился в пресс-службу регионального УМВД и выяснил, что в полицию по факту инцидента действительно обращались. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.