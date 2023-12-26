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Перевязка

Облила шампанским и швырнула стакан: МВД проверит историю о корпоративе учителей

26 декабря 2023, 07:34
Фото: 1MI
Перевязка

Полиция проводит проверку после конфликта на корпоративе в ресторане в Белгороде

В субботу, 23 декабря, в ресторане «Шамбала» белгородцы отмечали корпоратив, который закончился поездкой в травмпункт для одной из посетительниц. «Фонарь» пишет, что девушке рассекли бровь после того, как в неё прилетел стеклянный бокал. Его якобы запустила учитель одной из школ.

Белгородка рассказала журналистам необычную историю, случившуюся во время корпоратива. Горожане вместе с педагогами школы №48 отдыхали в ресторане «Шамбала». Сообщается, что в конце вечера одна из учительниц якобы облила отдыхающих шампанским и бросила пустой бокал в другую девушку.

По словам очевидицы, у отдыхающей зафиксировали рассечение брови. В травмпункте ей наложили 16 швов на лицо.

«Когда уехали скорая и полиция, учительница продолжала употреблять алкоголь и веселиться до окончания вечера», — добавила белгородка.

«Фонарь» обратился в пресс-службу регионального УМВД и выяснил, что в полицию по факту инцидента действительно обращались. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

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#Белгородская область#Происшествия#Учителя#Полиция#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Корпоратив#Александра Склярова
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