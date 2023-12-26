Облила шампанским и швырнула стакан: МВД проверит историю о корпоративе учителей

Полиция проводит проверку после конфликта на корпоративе в ресторане в Белгороде

В субботу, 23 декабря, в ресторане «Шамбала» белгородцы отмечали корпоратив, который закончился поездкой в травмпункт для одной из посетительниц. «Фонарь» пишет, что девушке рассекли бровь после того, как в неё прилетел стеклянный бокал. Его якобы запустила учитель одной из школ.