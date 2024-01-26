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Published Сегодня, 07:27

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Учитель

«Мы не бездельники»: белгородских учителей возмутили просьбы глав устроить концерты

26 января 2024, 07:27
Фото: 1MI
Учитель

Учителей из белгородского приграничья возмутила просьба подготовить концерты

Учитель рассказала, что в школах приграничного района педагогов якобы принуждают организовывать концерты для глав с определённой тематикой. На обращение отреагировал министр образования региона.

В одном из приграничных районов учителей обязали подготовить концерты к отчётам глав, утверждает жительница Белгородской области. По её словам, преподаватели должны организовать выступления по определённой тематике и к указанному времени.

«Кроме дежурств на дорогах, водоёмах, развозов, подвозов и прочих обязанностей, теперь эта напасть. Сейчас что, с работниками культуры дефицит? Пожалуйста, решите проблему, чтобы каждый был занят своим делом, а местные чиновники не придумывали мероприятия, чтобы создать видимость работы за счёт других», — пожаловалась белгородка.

На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он сообщил, что в управления образования муниципальных районов уже направили письма с просьбой исключить принудительное привлечение педагогов к выполнению тех задач, которые никак не связаны с их должностными обязанностями.

«Видимо, эти письма утеряны», — ответила министру обратившаяся белгородка.

Напомним, что ранее педагоги обращались к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой улучшить процесс дистанционного обучения. По их словам, учителя не умеют пользоваться существующими для учёбы программами, которые постоянно зависают, а интернета вовсе нет.

Ответ министра образования регионаОтвет министра образования региона
Ответ министра образования региона
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Белгородские педагоги попросили губернатора улучшить процесс дистанционного обучения
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#Общество#Белгородская область#Учителя#Концерты#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Милёхин#Приграничье#Александра Склярова#Дистантное обучение
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