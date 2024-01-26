«Мы не бездельники»: белгородских учителей возмутили просьбы глав устроить концерты

«Кроме дежурств на дорогах, водоёмах, развозов, подвозов и прочих обязанностей, теперь эта напасть. Сейчас что, с работниками культуры дефицит? Пожалуйста, решите проблему, чтобы каждый был занят своим делом, а местные чиновники не придумывали мероприятия, чтобы создать видимость работы за счёт других», — пожаловалась белгородка.