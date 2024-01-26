«Мы не бездельники»: белгородских учителей возмутили просьбы глав устроить концерты

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В одном из приграничных районов учителей обязали подготовить концерты к отчётам глав, утверждает жительница Белгородской области. По её словам, преподаватели должны организовать выступления по определённой тематике и к указанному времени.
«Кроме дежурств на дорогах, водоёмах, развозов, подвозов и прочих обязанностей, теперь эта напасть. Сейчас что, с работниками культуры дефицит? Пожалуйста, решите проблему, чтобы каждый был занят своим делом, а местные чиновники не придумывали мероприятия, чтобы создать видимость работы за счёт других», — пожаловалась белгородка.
На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он сообщил, что в управления образования муниципальных районов уже направили письма с просьбой исключить принудительное привлечение педагогов к выполнению тех задач, которые никак не связаны с их должностными обязанностями.
«Видимо, эти письма утеряны», — ответила министру обратившаяся белгородка.
Напомним, что ранее педагоги обращались к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой улучшить процесс дистанционного обучения. По их словам, учителя не умеют пользоваться существующими для учёбы программами, которые постоянно зависают, а интернета вовсе нет.