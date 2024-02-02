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Снос

Белгородскому экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы за незаконный снос дома

2 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI
Снос

В Белгородской области будут судить экс-главу сельской администрации

Бывший глава администрации сельского поселения предстанет перед судом за незаконное распоряжение о сносе жилого дома. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

В Белгородской области экс-чиновника будут судить за незаконное распоряжение о сносе жилого дома. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы сельской администрации. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно данным надзорного ведомства, чиновник из личных интересов нарушил права и законные интересы граждан. Своими действиями обвиняемый причинил тяжкие последствия в виде имущественного ущерба на сумму более полумиллиона рублей. Он дал незаконное распоряжение о сносе частного дома в селе Лозное Чернянского района.

Фигуранту грозит наказание в виде заключения сроком до десяти лет, а также запрет занимать определённые должности до трёх лет. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Напомним, бывшего чиновника из мэрии Белгорода ранее оштрафовали на 1,5 млн рублей за три эпизода мошенничества и ещё три эпизода получения взяток. Он получил не только штраф, но и запрет занимать определённые должности на пять лет.

Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали на 1,5 млн рублей за сборы денег
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#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Чернянский район#Распоряжение#Новости Белгорода#Прокуратура области#Белгород#Снос дома#Наталья Корявых
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