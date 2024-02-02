Белгородскому экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы за незаконный снос дома

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Белгородской области экс-чиновника будут судить за незаконное распоряжение о сносе жилого дома. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы сельской администрации. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Согласно данным надзорного ведомства, чиновник из личных интересов нарушил права и законные интересы граждан. Своими действиями обвиняемый причинил тяжкие последствия в виде имущественного ущерба на сумму более полумиллиона рублей. Он дал незаконное распоряжение о сносе частного дома в селе Лозное Чернянского района.
Фигуранту грозит наказание в виде заключения сроком до десяти лет, а также запрет занимать определённые должности до трёх лет. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.
Напомним, бывшего чиновника из мэрии Белгорода ранее оштрафовали на 1,5 млн рублей за три эпизода мошенничества и ещё три эпизода получения взяток. Он получил не только штраф, но и запрет занимать определённые должности на пять лет.