Экс-чиновник мэрии Белгорода обманом брал деньги у бизнеса за разрешения на торговлю

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Белгороде бывшего чиновника подозревают в том, что он наживался на предпринимателях. Экс-начальник одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города организовал схему хищения у бизнесменов денежных средств за выдачу разрешений на уличную торговлю.
Своими действиями он причинил им крупный имущественный ущерб. Точная сумма не называется. Преступную схему чиновник организовал с помощью своего служебного положения.
На основе переданных правоохранителям информации следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Ранее бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признался во взяточничестве. Сообщалось, что его отправили под домашний арест.