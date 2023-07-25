Экс-чиновник мэрии Белгорода обманом брал деньги у бизнеса за разрешения на торговлю

В Белгороде бывшего чиновника подозревают в том, что он наживался на предпринимателях. Экс-начальник одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города организовал схему хищения у бизнесменов денежных средств за выдачу разрешений на уличную торговлю.