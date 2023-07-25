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Экс-чиновник мэрии Белгорода обманом брал деньги у бизнеса за разрешения на торговлю

25 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI

Бывший чиновник мэрии Белгорода попал под уголовное дело

Бывший начальник одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города организовал схему хищения у предпринимателей денежных средств за выдачу разрешений на уличную торговлю. Возбуждено уголовное дело.

В Белгороде бывшего чиновника подозревают в том, что он наживался на предпринимателях. Экс-начальник одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города организовал схему хищения у бизнесменов денежных средств за выдачу разрешений на уличную торговлю.

Своими действиями он причинил им крупный имущественный ущерб. Точная сумма не называется. Преступную схему чиновник организовал с помощью своего служебного положения.

На основе переданных правоохранителям информации следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ранее бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признался во взяточничестве. Сообщалось, что его отправили под домашний арест.

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался в суде во взяточничестве
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