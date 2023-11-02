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Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали на 1,5 млн рублей за сборы денег

Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали на 1,5 млн рублей за сборы денег

2 ноября 2023, 10:10
Фото: 1MI
Бывшему сотруднику горадминистрации вынесли приговор. Ему вменяли три эпизода мошенничества и ещё три эпизода получения взяток, пишет «Ъ-Черноземье». Экс-чиновник собирал деньги с бизнесменов и тратил их на отдел торговли управления потребительского рынка.
Сюжет
Штраф

Бывшего замначальника отдела торговли управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода оштрафовали на 1,5 млн рублей за сборы денег с бизнесменов. Фигуранту вменяли три эпизода мошенничества и ещё три эпизода получения взяток.

Как пишет издание, речь идёт о Константине Нечухрае. Помимо штрафа ему назначили наказание в виде запрета занимать определённые должности сроком на пять лет.

В прокуратуре региона пояснили, что во время работы чиновник систематически незаконно получал деньги от предпринимателей за размещение ими нестационарных торговых объектов. Также он за вознаграждение не предпринимал меры по пресечению незаконной торговли. Бывший сотрудник мэрии получил от бизнесменов порядка 180 тыс. рублей.

Первый раз дело против Нечухрая суд рассмотрел год назад. Свердловский райсуд Белгорода признал фигуранта виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовал на 80 тыс. рублей. Решение оспорила прокуратура и дело вернулось на новое рассмотрение.

Напомним, полученные от предпринимателей деньги Нечухрай потратил на деятельность отдела, в котором работал. В том числе чиновник обклеивал автобус с солдатской кашей на эти средства.

Экс-чиновник мэрии Белгорода обманом брал деньги у бизнеса за разрешения на торговлю
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#Белгородская область#Штраф#Администрация#Чиновник#Мэрия#Константин нечухрай#Белгород#Наталья Корявых
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