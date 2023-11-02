Экс-чиновника мэрии Белгорода оштрафовали на 1,5 млн рублей за сборы денег

В прокуратуре региона пояснили, что во время работы чиновник систематически незаконно получал деньги от предпринимателей за размещение ими нестационарных торговых объектов. Также он за вознаграждение не предпринимал меры по пресечению незаконной торговли. Бывший сотрудник мэрии получил от бизнесменов порядка 180 тыс. рублей.