С белгородского экс-чиновника взыщут сумму полученных взяток

Напомним, что жителя Строителя оштрафовали на 300 тыс. рублей за то, что подсудимый передал начальнику управления архитектуры и градостроительства 34 тыс. рублей. Горожанин просил выдать разрешение на строительство, идущее вразрез с законодательством. Судя по всему, это стало одним из эпизодов вышеуказанного уголовного дела.