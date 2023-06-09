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С белгородского экс-чиновника взыщут сумму полученных взяток

9 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
Суд удовлетворил соответствующие требования прокурора Яковлевского горокруга. Бывшего чиновника признали виновным в ряде преступлений, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Взятка

С бывшего чиновника, исполнявшего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского округа, взыщут сумму полученных им взяток. Соответствующие требования прокурора удовлетворил суд.

Экс-чиновник получил взятки от шести человек на сумму 121 тыс. рублей. Ранее суд признал муниципального служащего виновным в 15 эпизодах преступлений — речь о статьях о взяточничестве, служебном подлоге и подделке официальных документов.

Напомним, что жителя Строителя оштрафовали на 300 тыс. рублей за то, что подсудимый передал начальнику управления архитектуры и градостроительства 34 тыс. рублей. Горожанин просил выдать разрешение на строительство, идущее вразрез с законодательством. Судя по всему, это стало одним из эпизодов вышеуказанного уголовного дела.

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#Наталья Корявых#Взятка#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Чиновник#Суд#Прокурор#Происшествия
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