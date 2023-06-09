С белгородского экс-чиновника взыщут сумму полученных взяток

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
С бывшего чиновника, исполнявшего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского округа, взыщут сумму полученных им взяток. Соответствующие требования прокурора удовлетворил суд.
Экс-чиновник получил взятки от шести человек на сумму 121 тыс. рублей. Ранее суд признал муниципального служащего виновным в 15 эпизодах преступлений — речь о статьях о взяточничестве, служебном подлоге и подделке официальных документов.
Напомним, что жителя Строителя оштрафовали на 300 тыс. рублей за то, что подсудимый передал начальнику управления архитектуры и градостроительства 34 тыс. рублей. Горожанин просил выдать разрешение на строительство, идущее вразрез с законодательством. Судя по всему, это стало одним из эпизодов вышеуказанного уголовного дела.